Firma ubezpieczeniowa zaniża wypłatę za szkodę z AC na maszynie. Co robić, jak dostać pełną należność?

Zagadnienie wypłaty należnego odszkodowania z tytułu zawartej umowy AC jest zróżnicowane i należy je rozstrzygać indywidualnie.

Wspomnieć należy, że źródłem roszczeń poszkodowanego właściciela maszyny rolniczej jest umowa, zgodnie z którą przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Istota umowy ubezpieczenia majątkowego sprowadza się do przejęcia przez zakład ubezpieczeniowy określonego ryzyka zaistnienia szkód w związku z wypadkiem przewidzianym w umowie, w zamian za uzyskanie składki od rolnika.

Jeżeli nastąpiło zdarzenie objęte ryzykiem ubezpieczeniowym wówczas świadczenie zakładu ubezpieczeń polega na wypłacie odszkodowania za powstałą szkodę. Ponieważ przepisy kodeksu cywilnego nie wprowadzają definicji wypadku ubezpieczeniowego, ta kwestia regulowana jest przez strony w umowie ubezpieczenia. Strony mają w tym zakresie praktycznie pełną swobodę.

Dalego tak ważne jest aby przed zawarciem umowy AC maszyny rolniczej poznać zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia. To one właśnie zawierają szereg szczegółowych regulacji, które określają tryb, wysokość i termin zapłaty należnego odszkodowania. Często zdarzają się zapisy niekorzystne dla ubezpieczonych, warto je poznać jeszcze przed podpisaniem umowy.

W przypadku gdy sporna staje się kwestia wysokości należnego odszkodowania, konieczne jest skorzystanie z pomocy specjalisty z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, wyceny ruchomości, bądź innej specjalizacji. Dzięki takiej opinii można ocenić,

o ile wypłacone odszkodowanie zostało zaniżone. Możliwe będzie wówczas skierowanie powództwa do sadu, celem uzyskania różnicy pomiędzy tym jaka jest rzeczywista szkoda,

a tym co zakład ubezpieczeń wypłacił. Konieczne jest przy tym aby w pozwie zawrzeć wniosek o powołanie biegłego sądowego z danej specjalności, by wykazać, że szkoda rzeczywista jest większa, aniżeli przyjęta przez zakład ubezpieczeń.