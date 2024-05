Firma Osadkowski otworzyła nowy punkt dealerski New Holland w Namysłowie

Nowoczesne Centrum Obsługi Klienta dealera marki New Holland znajduje się w Namysłowie i oferuje pełen asortyment maszyn rolniczych New Holland, w tym najnowsze modele ciągników, kombajnów, pras, sieczkarni samojezdnych oraz innych rozwiązań dla rolnictwa. Klienci mogą liczyć na profesjonalną obsługę, wsparcie techniczne oraz dostęp do oryginalnych części zamiennych.

Inwestycja, która rozpoczęła się w sierpniu 2022 roku, zaowocowała powstaniem nowoczesnego, niskoenergetycznego obiektu zasilanego odnawialnymi źródłami energii. Centrum zostało uruchomione pod koniec 2023 roku, a oficjalne otwarcie miało miejsce na początku maja 2024 roku podczas Dnia Otwartego.

W wydarzeniu wzięli udział klienci, partnerzy i dostawcy firmy Osadkowski, a także przedstawiciele lokalnych władz oraz mediów. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nowo powstałym oddziałem, w skład którego wchodzi salon dealerski marki New Holland, sklep z bogatym asortymentem środków do produkcji rolnej, komfortowa przestrzeń biurowa oraz część serwisowo-magazynowa.

Nowe Centrum Obsługi Klienta oferuje rolnikom kompleksową obsługę, umożliwiając zakup maszyn, akcesoriów i części rolniczych, a także asortymentu niezbędnego do prowadzenia produkcji rolnej. Firma Osadkowski jest przekonana, że nowa inwestycja pozwoli jeszcze lepiej spełniać swoją misję – czynić pracę rolnika łatwiejszą i bardziej efektywną.

– Jesteśmy dumni z dynamicznego rozwoju naszej sieci dealerskiej w Polsce. Otwarcie nowego punktu w Namysłowie to dowód na zaangażowanie w dostarczanie najwyższej jakości sprzętu rolniczego oraz wsparcia dla rolników na każdym etapie ich działalności. Współpraca z firmą Osadkowski pozwala nam jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów- dodaje Federico Bellotto, Dyrektor biznesowy New Holland w Polsce.

źródło: New Holland