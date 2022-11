Firma BASF świętuje 30 lat obecności na polskim rynku

24 listopada w Warszawie odbyła się konferencja prasowa zorganizowana z okazji jubileuszu 30-lecia BASF Polska. Spółka powstała w 1992 i początkowo był to jedynie zespół handlowy i administracja. Obecnie portfolio BASF Polska obejmuje chemię przemysłową, kosmetyczną, tworzywa sztuczne, rozwiązania dla rolnictwa, lakiery oraz katalizatory samochodowe.

W Środzie Śląskiej koło Wrocławia funkcjonuje zakład produkujący katalizatory. Firma zatrudnia obecnie niemal 750 pracowników. Wartość sprzedaży BASF w Polsce za 2021 rok wyniosła 1 412 mln euro. Firma jest zaangażowana w realizację celów zrównoważonego rolnictwa. Od 2010 roku firma BASF Polska jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego dla dzieci i młodzieży w Centrum Nauki Kopernika w Warszawie. Ponadto w zakresie popularyzacji nauki chemii prowadzi projekt edukacyjny „chemiatomy” oraz realizuje wiele wspólnych działań edukacyjnych z polskimi szkołami i uczelniami wyższymi.

Podczas spotkania Dyrektor Zarządzająca BASF Polska Katarzyna Byczkowska zwróciła uwagę na wyzwania, z którymi zmagają się branże bliskie BASF, takie jak branża rolnicza, zdrowie i higiena człowieka, motoryzacja i transport czy budownictwo. W większości obszarów głównym wyzwaniem współczesności jest ograniczenie emisji CO2, na które BASF ma w swoim portfolio wiele innowacyjnych odpowiedzi, o których opowiedzieli eksperci z działu BAS Polska w kolejnej części spotkania.

– Naszą globalną strategią już od wielu lat jest stworzenie chemii dla zrównoważonego rozwoju. Globalnie i lokalnie skupiamy się na tworzeniu i implementacji innowacyjnych produktów zgodnych z tą właśnie strategią niezależnie od wyzwań, które stawia przed nami sytuacja gospodarcza. W naszych planach koncentrujemy się między innymi na rozwiązaniach dla gospodarki obiegu zamkniętego czy w dążeniu do zeroemisyjności. BAS wspiera cele Europejskiego Zielonego Ładu i ambicje Europy w dążeniu do neutralności klimatycznej, poprzez dostarczanie innowacji takich jak materiały izolacyjne do energooszczędnych domów, materiały do elektromobilności czy rozwiązania cyfrowe dla zrównoważonego rolnictwa – powiedziała Katarzyna Byczkowska dyrektor zarządzająca w BASF Polska.

Cezary Urban, dyrektor działu Agricultural Solutions opowiedział o wybranych produktach, które wspierają rolników w uprawach. Revysol® pomaga uzyskać wyższe i zdrowsze plony, niezależnie od pogody. Systiva® pomaga w zwalczaniu chorób i pozwala zaoszczędzić czas, a feromon RAK 3 + 4 pozwala na biologiczną redukcję szkodników w sadownictwie.

Dyrektorka działu Personal Care Tatiana Wróblewska opowiedziała o innowacyjnych rozwiązaniach w obszarze higieny i zdrowia, między innymi o filmach UV chroniących skórę człowieka przed szkodliwymi promieniami słonecznymi.

Rozwiązania dla branży samochodowej, między innymi lakiery samochodowe o obniżonym śladzie węglowym z linii eco balance, przedstawił Marcin Walczak, Sales Manager BASF Polska.

Istotne w branży automotive są także katalizatory samochodowe produkowane w zakładzie BASF znajdującym się w Środzie Śląskiej, które pomagają zredukować zanieczyszczenia powietrza, o czym opowiedział dyrektor zakładu Jan Eberhardt.

W wielu branżach wykorzystywany jest asortyment działu Performance Materials którego dyrektorem jest Sławomir Górski. Opowiedział on o produkcie Elastan 6568/107, który jest wykorzystywany na przykład do tworzenia podłoży na placach zabaw. Produkt ten charakteryzuje się szerokim spektrum zastosowań i bezpieczeństwem w procesie produkcyjnym.

Katarzyna Jedynak, szefowa działu Customer Development oraz Sprzedaży opowiedziała o rozwiązaniach BASF dla gospodarki obiegu zamkniętego. Zaprezentowała między innymi szczegóły projektu ChemCycling™, czyli chemicznego recyklingu, który pozwala na produkcję spodni trekkingowych ze zużytych opon, a także biodegradowalny polimer ecovia, z którego produkowane są między innymi worki na bioodpady czy folia do ściółkowania wykorzystywana w rolnictwie.

Społeczna odpowiedzialność biznesu BASF Polska to nie tylko działalność produkcyjna i handlowa. Od wielu lat firma prowadzi różne inicjatywy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. W 2011 roku firma BASF Polska została partnerem laboratorium chemicznego w centrum nauk Kopernika, gdzie do dziś dzieci i młodzież mogą odkrywać tajniki chemii. Firma współpracuje z Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską i Politechniką śląską, a także z uczelniami rolniczymi.

Za tegoroczny duży sukces można uznać konkurs ” Drive Innovation – Przyszłość Transportu” zorganizowany z myślą o studentach uczelni technicznych. Projekty, które zostały zgłoszone do konkursu spotkały się z ogromnym zainteresowaniem ze strony jury.

W październiku 2022 ukazała się trzecia odsłona kampanii” Chemia jest Kobietą”, która ma być zachętą dla wszystkich kobiet zarówno tych młodszych, które dopiero wchodzą na ścieżkę swojej zawodowej kariery, jak i tych starszych, z dużym doświadczeniem, by podejmować odważne decyzje zawodowe. W tej edycji organizatorki zdecydowały się zaprezentować wizerunki klientek BAS Polska, które na co dzień pracują w męskich zawodach.

Z okazji 30 lat działalności BASF Polska, na zlecenie firmy, zostały przygotowane wyjątkowe obrazy. Marta Zawadzka, artystka inspirowana innowacjami BASF, przygotowała 8 wyjątkowych dzieł w neonowych, energetyzujących barwach. Sześć z nich nawiązuje do produktów firmy, jeden obraz został przygotowany w tematyce 30-lecia, a ostatni z nich nawiązuje do kampanii społecznej BS Polska „Chemia jest Kobietą” Część obrazów została wylicytowana na charytatywnej akcji, z której środki zostaną przekazane na fundację charytatywne.