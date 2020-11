finansowanie podatku VAT w kredycie na maszynę

Producenci maszyn od wielu lat przygotowują atrakcyjne oferty finansowania. Obecnie kredyty fabryczne czy pożyczki często obejmują zdecydowaną większość sprzedawanych maszyn. Umożliwia to inwestycję w park maszynowy, dzięki któremu zwiększa się efektywność pracy w gospodarstwie i jakość wytwarzanych produktów rolnych.

Często jednak, gdy przychodzi czas na zakup kolejnej maszyny, analizowany jest tylko koszt netto, pomijany natomiast parametr finasowania podatku VAT, którego wartość – 23% – stanowi znaczną kwotę. Marka Claas postanowiła rozwiązać ten problem, oferując system finansowania obejmujący VAT.

Warunki finansowania podatku VAT często się różnią od ogólnych warunków kredytu fabrycznego na maszynę. Wpływa to na wyższe łączne koszty kredytowania inwestycji, spowodowane dodatkowymi odsetkami czy czasami dodatkową prowizją. Rolnikom zależy na jednolitych warunkach finansowania całej wartości brutto maszyny. Sposób finansowania podatku VAT tłumaczy przedstawicielka Claas Financial Services (CFS).

– Dzięki wieloletniej współpracy z rolnikami wiemy, jak ważnym aspektem jest spójna oferta finansowania zakupu nowych maszyn. Dlatego marka Claas położyła nacisk na jasne, klarowne i jednolite formy pożyczek. Bardzo istotnym atutem naszej usługi jest to, że nie stosujemy żadnej osobnej formy kredytów pomostowych czy innej dodatkowej pożyczki na sam podatek VAT – zauważa Monika Bieryło-Gęsicka, Dyrektor Finansowania Fabrycznego CFS. – W naszych pożyczkach podatek VAT finansowany jest na tych samych warunkach, co wartość netto inwestycji – dodaje.

Elastyczna oferta finansowania VAT w zależności od formy rozliczenia

W ramach pożyczek (zwykłej oraz europejskiej) podatek VAT finansowany jest do czterech miesięcy w przypadku oferty dla klientów, którzy rozliczają się z podatku miesięcznie, oraz nawet do sześciu miesięcy dla klientów rozliczających się kwartalnie.

Oferta znajdzie zastosowanie również u osób, które nie są tzw. VAT-owcami. Firma CFS proponuje wówczas finansowanie podatku VAT w pożyczce w całym okresie trwania umowy. Klient nie musi się więc martwić o dodatkowe środki przy inwestycjach, gdyż Claas Financial Services sfinansuje VAT w ramach jednej pożyczki, bez dodatkowych kosztów. To proste rozwiązanie cieszy się zainteresowaniem wśród rolników, którzy przyznają, że jest to ogromne udogodnienie w prowadzeniu finansów gospodarstwa. Jednym z zadowolonych klientów jest pan Dawid z województwa dolnośląskiego.

– Posiadam w swoim parku maszynowym wiele urządzeń marki Claas i wszystkie finansowane były przez usługę Claas Financial Services. Dla mnie jest to niezwykle korzystne rozwiązanie, gdyż poza dobrymi warunkami kredytowania oraz minimalnym wkładem własnym, jaki przeznaczam na maszynę, teraz nie muszę się też martwić o środki na pokrycie podatku VAT. Bardzo się cieszę z tej możliwości finansowania, ponieważ w naprawdę prosty sposób mogę szybko nabyć nową maszynę i uzyskać jeszcze lepszą jakość pracy w moim gospodarstwie – tłumaczy pan Dawid.

Źródło: Claas