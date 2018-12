Finał XII edycji Krajowego Konkursu Wzorowy Ogrodnik

Podczas XX Dni Ogrodnika – Targów Międzynarodowych, w dniu 14 września 2018 r. na Zamku Czartoryskich w Gołuchowie k. Kalisza odbyła się uroczysta gala finałowa XII edycji Krajowego Konkursu Wzorowy Ogrodnik. Organizatorami tego prestiżowego konkursu są: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Kaliszu i Polski Związek Ogrodniczy.

Celem konkursu, dla którego tłem była w tym roku Sala Gobelinowa Zamku Czartoryskich jest wytypowanie i promocja ogrodników – producentów i ich gospodarstw, których osiągnięcia, poziom produkcji oraz postawa osobista zasługują na wyróżnienie.

Konkurs służy promowaniu dobrego wizerunku polskiego ogrodnictwa w kraju i zagranicą

a także promowaniu tradycji i wysokiej jakości produktów rodzimych z uwzględnieniem aspektów ekologicznych.

Konkurs przeprowadzany jest w 6 kategoriach:

● warzywnictwo pod osłonami,

● rośliny ozdobne pod osłonami,

● warzywnictwo gruntowe,

● sadownictwo,

● szkółkarstwo roślin ozdobnych,

● kategoria specjalna, dla gospodarstw, których produkcja nie mieści się ściśle we wcześniejszych kategoriach.

Zgłoszenia do XII edycji konkursu Wzorowy Ogrodnik napłynęły z wielu rejonów kraju. Kapituła pod przewodnictwem prof. dr hab. Andrzeja Komosy wyłoniła finalistów konkursu.

Laureaci otrzymali statuetkę z brązu Wzorowy Ogrodnik oraz Certyfikat Znaku Wzorowy Ogrodnik upoważniający do oznaczania swoich produktów i opakowań itp. oraz puchary Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który objął konkurs patronatem honorowym. Finaliści, którzy nie zwyciężyli w swoich kategoriach uhonorowani zostali grawertonem – nominacją do tytułu Wzorowy Ogrodnik. Z kolei gospodarstwa, które zostały zgłoszone do udziału w konkursie, jednak nie zostały zakwalifikowane do finału otrzymały dyplom uczestnictwa w konkursie.Wszyscy finaliści zaprezentowali bardzo wysoki poziom produkcji i są wzorami godnymi naśladowania a laureatów konkursu można zaliczyć do europejskiej czołówki.

Statuetki i puchary podczas finałowej gali tegorocznej edycji konkursu wręczali laureatom: Marlena Maląg – Wicewojewoda Wielkopolski, Wiesława Nowak – Dyrektor WODR w Poznaniu, Jadwiga Rybarczyk – Prezes SITR Oddz. w Kaliszu i Bogdan Biadała – Prezes Polskiego Związku Ogrodniczego.

W kategorii Warzywnictwo Gruntowe statuetką Wzorowego Ogrodnika kapituła konkursu uhonorowała Brygidę i Klaudiusza Matejków z Opola. Ogrodnicy uprawiają warzywa na powierzchni ok. 150 ha. W asortymencie gospodarstwa znajdują się: seler, marchew, ziemniak i burak ćwikłowy. Część warzyw uprawiana jest z przeznaczeniem do produkcji żywności dla dzieci zgodnie z bardzo restrykcyjnymi wymaganiami jakościowymi dotyczącymi ich jakości, a przede wszystkim wartości biologicznej. Do finału konkursu w kategorii Warzywnictwo Gruntowe zakwalifikował się Artur Matuszak z miejscowości Kucharki w województwie wielkopolskim. Prowadzi on ok. 40-hektarowe gospodarstwo wyspecjalizowane w całosezonowej produkcji warzyw kapustnych na potrzeby sieci handlowych. Celem gospodarstwa jest zapewnienie ciągłości dostaw warzyw przez cały rok. Kolejnymi finalistami byli Ewa i Wojciech Chwaliszowie z miejscowości Chełmiczki (województwo kujawsko – pomorskie). Ogrodnicy prowadzą gospodarstwo o powierzchni 41 ha, w którym uprawiają m.in. cebulę, fasolę szparagową i brokuły.

Autor: dr inż. Aleksandra Czerwińska-Nowak