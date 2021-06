Finał loterii Grupy Azoty. Zwycięzca odebrał ciągnik marki John Deere

Zakończyła się IV już edycja loterii Grupy Azoty “Dbamy o polską ziemię”. Jak zwykle Grupa stanęła na wysokości zadania, fundując cenne nagrody; dzienne w postaci gotówki (4 x 1000 zł) i główną – ciągnik rolniczy John Deere 5058E. W tym roku szczęśliwym zwycięzcą okazał się Radosław Gumiński z miejscowości Orłowiny w woj. świętokrzyskim. W uroczystości wręczenia głównej nagrody wzięli wczoraj udział m.in. prezes zarządu Grupy Azoty Tomasz Hinc i nasz doskonały skoczek, mistrz świata Piotr Żyła.

– To gospodarstwo rolne polskiego rolnika, a jak państwo wiedzą, Grupa Azoty to lider na polskim rynku nawozowym, wicelider na rynku europejskim. Firma, która od wielu, wielu lat współpracuje z polskimi rolnikami. Moment jest szczególny, ponieważ pan Radosław podjął w marcu br. świetne decyzje. Pierwsza świetna decyzja to to, że u dystrybutora Grupy Azoty kupił dwa naprawdę świetne nawozy: Polifoskę i Pulan. Druga świetna decyzja – pan Radosław zdecydował się uczestniczyć w naszej loterii. Loterii, która, cieszy się popularnością wśród rolników, a w tym roku pobiła rekordy, bo to ponad 30-procentowy wzrost w porównaniu do roku ubiegłego (w tym roku w loterii wzięło udział ponad 33 tys. rolników, przyp. red.) – mówił podczas uroczystości wręczenia głównej nagrody Tomasz Hinc.

– Te wygrane są też w codziennej pracy, bo wybór nawozów Grupy Azoty to dobra decyzja. Te nawozy gwarantują powtarzalność, gwarantują skalę, są naprawdę przez polskich rolników lubiane i często wybierane – kontynuował.

Prezes zarządu Grupy Azoty podkreślił także rolę, jaką Spółka, ale też rolnicy kupujący jej nawozy odgrywają w budowaniu siły polskiego sportu, wspominając o sukcesach m.in. Piotra Żyły czy drużyny ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

– Nasze nawozy od lat mają stałą super jakość. Nie mamy się czego wstydzić, nie mamy reklamacji , w związku z tym zapewniamy odpowiedni serwis dla polskich rolników. Pytanie, czy coś, co przyjeżdża zza granicy zawsze ma taką jakość zostawiam otwarte – mówił z kolei Piotr Zarosiński, dyrektor Departamentu Korporacyjnego Handlu Segmentu Agro w Grupie Azoty S.A.

– Jesteśmy wszędzie tam, gdzie możemy wesprzeć polskiego rolnika, wesprzeć polskiego przedsiębiorcę i chcielibyśmy zawsze w takich wydarzeniach uczestniczyć […]. To bardzo dobrze wpisuje się w całą strategię John Deere’a; chcemy być tam, gdzie ciężką pracą rolnicy przyczyniają się do tego, że cały świat się rozwija – mówiła Katarzyna Lewicka z John Deere Polska.

Radosław Gumiński prowadzi gospodarstwo o profilu rolniczo-sadowniczym o powierzchni ok. 13 ha. Jak podkreślał, ciągnik przyda mu się jako maszyna uniwersalna, zarówno do orki, jak i lżejszych prac, m.in. z rozsiewaczem nawozów i opryskiwaczem.