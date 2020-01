FENUXAR – skuteczne rozwiązanie na uciążliwe chwasty jednoliścienne!

FENUXAR 69 EW, nowość w ofercie największego polskiego producenta środków ochrony roślin – CIECH Sarzyna, to bardzo skuteczny środek do zwalczania uciążliwych chwastów jednoliściennych w uprawie zbóż.

Można stosować go łącznie z produktem z rodziny CHWASTOX®, najpopularniejszymi herbicydami stosowanymi w uprawie zbóż w Polsce, by w jednym zabiegu efektywnie zwalczyć zarówno chwasty dwuliścienne, jak i jednoliścienne. FENUXAR® 69 EW charakteryzuje ponadto szerokie okno aplikacji w zbożach ozimych i jarych.

FENUXAR® 69 EW to selektywny środek chwastobójczy o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej. Zawiera substancję aktywną Fenoksaprop-P-etylu (69 g/l). Środek charakteryzuje przede wszystkim wysoka skuteczność w zwalczaniu uciążliwych chwastów jednoliściennych w uprawie zbóż ozimych i jarych oraz szerokie okno aplikacji. Środek pobierany jest przez liście, a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania, czyli do stożków wzrostu pędów i korzeni. Efekty widoczne są po upływie 2-4 tygodni od jego zastosowania, w zależności od warunków atmosferycznych.

FENUXAR® 69 EW docenią między innymi rolnicy mający duże problemy z chwastami jednoliściennymi w okresie późno wiosennym – wtórne zachwaszczenie, późne wschody. W zbożach ozimych (pszenica ozima, pszenżyto ozime) stosuje się go na wiosnę, po ruszeniu wegetacji zbóż ozimych, od fazy gdy widoczne są dwa rozkrzewiania do końca fazy trzeciego kolanka (BBCH 22-33), w dawce 1,0-1,2 l/ha. W zbożach jarych (jęczmień jary, pszenica jara) należy stosować go od początku fazy krzewienia do końca fazy pierwszego kolanka (BBCH 20-31), w dawce 0,8-1,0 l/ha – mówi Jacek Skwira, Dyrektor Marketingu Strategicznego i Zarządzania Portfelem Produktów w biznesie Agro Grupy CIECH.

FENUXAR® 69 EW zwalcza takie chwasty jak miotła zbożowa, owiec głuchy i chwastnica jednostronna. Jest także doskonałym uzupełnieniem oferty herbicydowej CIECH Sarzyna, zwłaszcza rodziny CHWASTOX®, najpopularniejszych herbicydów stosowanych w uprawie zbóż w Polsce. Dzięki temu w jednym zabiegu można skutecznie zwalczyć zarówno chwasty dwuliścienne, jak i jednoliścienne. Dla pełnej ochrony zbóż ozimych można z kolei połączyć go z preparatem Ambasador 75 WG.

Więcej wartościowych porad na temat ochrony roślin uprawnych można znaleźć na stronie www.ciechagro.pl (m.in. w zakładkach „Porady eksperta” oraz „Atlas chwastów”) lub na kanale „CIECH Sarzyna” na portalu YouTube.

