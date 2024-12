Fendt w 2024 r. wychodzi na swoje i zwiększa udziały, choć to był trudny rok dla sprzedaży

Rok 2024 był wymagający dla branży maszyn rolniczych i niemal wszyscy producenci odnotowali spadki sprzedaży w porównaniu do lat poprzednich. Mimo trudnej sytuacji, Fendt może być zadowolony, gdyż spadkowi sprzedaży towarzyszył wzrost udziału w rynku w niemal wszystkich segmentach.

Na targach EIMA International 2024, które odbyły się w listopadzie w Bolonii, firma Fendt przedstawiła dane za bieżący rok. Omówiła także znaczące inwestycje w swoich zakładach i zaprezentowała najnowsze obecne na wystawie modele swoich maszyn.

Dane przedstawione na konferencji dotyczyły głównie rynku włoskiego i hiszpańskiego, ale jak wspominali przedstawiciele firmy, można je przenieść na to, co się dzieje na europejskim rynku maszyn rolniczych. Fendt zauważa wyraźne spadki, ale akcentuje rosnące udziały rynkowe dla swoich kombajnów i sieczkarni.

I tak na rynku włoskim sprzedaż kombajnów Fendt spadła z 420 sztuk w 2023 roku do 277 w 2024 roku. Jednak ich całościowy udział w rynku wzrósł z 10,5% do 14,2%. Podobny trend zaobserwowano w przypadku sieczkarni, gdzie sprzedaż spadła z 71 do 65 sztuk, ale udział w rynku wzrósł dwukrotnie: z 1,5% do 3%.

W Hiszpanii sprzedaż kombajnów wyniosła 158 sztuk (wzrost udziału w rynku do 6,4%), a sieczkarni – 173 maszyny, czyli wzrost sprzedaży z 121 w 2023 roku i udziału do 10%.

Mimo trudności w sprzedaży ciągników Fendt wzmacnia się w segmentach o wysokiej mocy

We Włoszech sprzedaż traktorów ogółem spadła z 17 600 do 15 500 sztuk, a udział w rynku marki Fendt zmniejszył się z 7,7% do 7,3%. W segmencie traktorów powyżej 240 KM udział marki wzrósł jednak z 26% do 29%, mimo ogólnego spadku sprzedaży z 1 105 do 980 sztuk.

Natomiast w Hiszpanii ogólna sprzedaż traktorów wzrosła z 7 600 do 8 300, osiągając udział Fendta w rynku na poziomie 8,6%. Jednak w segmencie powyżej 240 KM odnotowano spadek udziału i sprzedaży.

Miliony euro na inwestycje i innowacje

jak poinformowano, Fendt zainwestował w latach 2023–2024 ponad 228 milionów euro, a w tym 139 milionów na w zakładach Marktoberdorf pod Monachium. Z kolei 16 milionów euro w Breganze (Włochy), gdzie powstał magazyn części zamiennych oraz nowa strefa testowa prototypów marki.

W ramach strategii „Clean Energy Strategy” Fendt mocno rozwija traktory kompatybilne z paliwami HVO, elektryczne i wodorowe. Modele elektryczne, takie jak e100 Vario, są już dostępne w sprzedaży oferując ekologiczne rozwiązania idealne dla zamkniętych przestrzeni i prac w winnicach. To właśnie na rynku sadowniczym Fendt widzi dalszy rozwój takich maszyn prezentując nowe modele i technologie.

Na targach EIMA International 2024 w Bolonii zaprezentowano nowe modele w tym elektryczny e107 Vario, oferujący moc maksymalną 66 kW i czas pracy od 4 do 7 godzin. Wprowadzono również nowe kosiarki Slicer 960 PRO oraz zgrabiarki Former C z zaawansowanymi funkcjami dostępnymi przez Isobus, ułatwiającymi obsługę i konfigurację maszyn.

Fendt wzmacnia swoją pozycję na rynku dzięki innowacjom, ekologii i dostosowaniu oferty do potrzeb klientów. Rok 2024, choć trudny dla branży, stał się kolejnym krokiem w umacnianiu pozycji marki w segmentach premium i na międzynarodowych rynkach.