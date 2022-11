FAO wesprze ukraińskich rolników

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) podpisała porozumienie z rządem Ukrainy w sprawie zwiększenia wsparcia dla ukraińskich rolników.

– Po wybuchu wojny na Ukrainie. FAO zintensyfikowało swoją działalność w tym kraju, aby wspierać produkcję rolną i systemy żywnościowe w celu ochrony bezpieczeństwa żywnościowego zagrożonych gospodarstw domowych i społeczności na całej Ukrainie stwierdził Laurent Thomas, zastępca dyrektora FAO.

FAO zadeklarowała wsparcie dla ukraińskich producentów rolnych dostarczając m.in. nasiona zbóż ozimych oraz rękawów do przechowywania zbóż. Do tej pory FAO dostarczała Ukraińcom m.in. pasze dla zwierząt, bony na zakupy podstawowych środków do produkcji rolnej oraz pomoc pieniężną.

– Inicjatywy FAO na Ukrainie obejmują plan szybkiego reagowania, który wymaga 115,4 mln USD na pomoc prawie 1 milionowi ludzi na obszarach wiejskich Ukrainy do końca tego roku. Inicjatywa obejmuje dostarczanie środków produkcji roślinnej i inwentarza żywego, środków pieniężnych na wsparcie najbardziej dotkniętych drobnych rolników i hodowców bydła. Wsparcie umożliwiłoby gospodarstwom domowym produkcję warzyw, zbóż, mleka, mięsa i jaj – informuje FAO.

Kolejna inicjatywa FAO to GSSS, czyli Strategia wsparcia magazynowania zboża, która ma zapewnić 4 mln ton, czyli 25 proc. zapotrzebowania na zdolności magazynowe. Wg FAO ukraiński sektor rolny czekają poważne trudności, do których należą przede wszystkim niskie zyski ze sprzedaży produktów rolnych, ograniczony dostęp do nawozów i środków ochrony roślin oraz ograniczone powierzchnie magazynowe.