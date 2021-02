FAO przewiduje gwałtowny spadek światowych zapasów zbóż. To złe informacje dla kupujących pasze

W raporcie wskazano na rekordową produkcję pszenicy i ryżu w 2020 r. Wskazuje się jednocześnie na prawdopodobny niewielki wzrost upraw pszenicy ozimej, napędzany wzrostem areału we Francji, Indiach, Rosji i USA.

Według prognoz produkcja kukurydzy na półkuli południowej nieco spadnie w Argentynie i Brazylii z rekordowych poziomów, ale pozostanie powyżej średniej. Perspektywy produkcji w RPA i krajach sąsiednich także są korzystne.

Jednocześnie prognozy na ten miesiąc wskazują na większe wolumeny handlu światowego i gwałtowny spadek światowych zapasów zbóż.

Globalne wykorzystanie zbóż w sezonie 2020/21 jest obecnie prognozowane na 2 761 mln ton, czyli o 52 mln ton więcej niż w poprzednim sezonie. Wiodącym wzrostem jest zdecydowane zwiększenie wykorzystania ziarna na paszę w Chinach. Przewiduje się, że światowe wykorzystanie pszenicy i ryżu wzrośnie odpowiednio o 0,7% i 1,8% w ciągu najbliższego roku.

Przewiduje się, że światowe zapasy zbóż spadną o 2,2% do 801 mln ton, co jest najniższym poziomem od pięciu lat. Spowodowałoby to spadek światowych zapasów zbóż do zużycia do poziomu najniższego poziomu od siedmiu lat (ponad 28%). Nowe dane odzwierciedlają ogromną korektę w dół zapasów kukurydzy w Chinach.

Prognozuje się, że światowy handel zbożami w sezonie 2020/21 wyniesie 465,2 mln ton, co stanowi znaczny wzrost (o 5,7%) w stosunku do rekordowego poziomu z poprzedniego sezonu. Podwyższone szacunki odzwierciedlają duże zakupy kukurydzy przez Chiny, zwłaszcza z USA. Oczekuje się, że międzynarodowy handel ryżem wzrośnie jeszcze bardziej, o 7,9%, odzwierciedlając silny wzrost eksportu Indii.

Nieoczekiwanie duże zakupy kukurydzy w Chinach w ostatnich tygodniach wskazują na znacznie wyższy popyt na paszę i niższe dostawy krajowe niż wcześniej przewidywano, co jest prawdopodobnie związane z szybkim ożywieniem produkcji wieprzowiny po wybuchu epidemii afrykańskiego pomoru świń.

Sytuacja na światowych rynkach sprzyja zatem wysokim cenom pasz, co jest dobrą informacją dla producentów zbóż, jednak gorszą dla tych, którzy produkcję zwierzęcą opierają na kupowanych paszach.