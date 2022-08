FAO kupi sprzęt do przechowywania zboża dla Ukrainy

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. wyżywienia i rolnictwa (FAO) kupi sprzęt i materiały do ​​przechowywania zboża i dostarczy je ukraińskim rolnikom – poinformowała 29 lipca przedstawicielka FAO Wiktoria Mykhalchuk.

– W najbliższych dniach FAO ogłosi przetarg na zakup niezbędnego sprzętu – rękawów foliowych do przechowywania ziarna, ładowarek, a także modułowych magazynów zbożowych – powiedziała Mykhalchuk.

Według przedstawicieli FAO w wyniku rosyjskiej agresji 14% ukraińskich spichlerzy zostało uszkodzonych lub zniszczonych, a 10% znajduje się na terenach zajętych przez Rosję. Spośród dostępnych magazynów 35% jest wypełnionych zbożami i roślinami oleistymi z ubiegłorocznych zbiorów i oczekuje na eksport. Dodatkowa pojemność magazynowa pokryje 25% zapotrzebowania krajowego.

Wcześniej informowano, że koszt projektu FAO, który ma pomóc ukraińskim rolnikom w przechowaniu tegorocznych plonów i zapewnić eksport najważniejszych produktów rolnych na rynki międzynarodowe, szacuje się na 17 mln USD.

Według ukraińskich ekspertów konieczne jest sprowadzenie i zainstalowanie na Ukrainie ok. 80 tys. rękawów foliowych oraz co najmniej 80 kompletów urządzeń do ich załadunku, a także tymczasowych silosów. Ale utrudniają to ich niedobory i wysokie ceny — jeden rękaw do przechowywania 180 (200) ton zboża kosztuje około 1000 USD.