Faktury VAT do pomocy suszowej. Sprawa niemal przesądzona

Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi ograniczający krąg rolników poszkodowanych przez suszę do osób, które mogą poświadczyć sprzedaż produktów rolnych fakturami VAT został wczoraj złożony do podpisu Premiera RP.

Rządowe Centrum Legislacji nie odnotowało jeszcze faktu skierowania aktu do ogłoszenia, lecz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na swoim koncie twitterowym informuje już o nowych wymogach.

Pomoc klęskowa dla rodzin rolniczych

📆Nabór wniosków wydłużony do 23.11 br.

🧾Wnioskodawcy są zobowiązani do dołączenia kopii faktur, które wykażą sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa od 1.01.21 r. do 30.09 br. w wys. co najmniej 5 000 zł brutto.

Rolnik, który wnioskuje o „pomoc suszową” ma wykazać sprzedaż produktów rolnych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2022 r. na kwotę co najmniej 5 tys. zł. brutto. Jeśli ktoś już złożył wniosek na podstawie poprzedniego rozporządzenia, musi dostarczyć kopie faktur do ARiMR. Za datę złożenia faktur uznaje się datę wpływu do Agencji; w przypadku niezłożenia faktur pomoc nie zostanie przyznana.

Fakt narzucenia dodatkowych ograniczeń na kilka dni przed upływem i tak już przedłużonego terminu składania wniosków o pomoc budzi niemałe kontrowersje, ale Ministerstwo Rolnictwa rozwiązuje ten problem wpisując ten przedłużony termin do nowego rozporządzenia (formułą „w ustępie 4 i 5 liczbę ‘15’ zastępuje się liczbą ‘23’) co pozwala mu stwierdzić, że proponowane w projekcie rozwiązanie dotyczące przedłużenia terminu jest korzystne dla rolników, w związku z czym warto, aby zmienione rozporządzenie weszło w życiu już w dniu ogłoszenia.

O wyjaśnienie tej kontrowersyjnej zmiany zwróciliśmy się do Biura Prasowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – po otrzymaniu odpowiedzi poinformujemy o tym.