Fabryka Case IH i STEYR zdobywa prestiżową nagrodę

Europejska baza Case IH i Steyr w St. Valentin, w której produkowane są ciągniki o mocy od 100 KM do 300 KM do zastosowań rolniczych, komunalnych i leśnych, i której właścicielem jest macierzysta spółka CNH Industrial, została wyróżniona tytułem „Efficient Company of the Year”.

Prestiżowa nagroda była jedną z kategorii w konkursie „Factory 2020″ organizowanym przez Fraunhofer Austria i Austrian Industriemagazin.

Do konkursu przystąpiło dziesięciu wiodących producentów w Austrii, a rok ten był jednym z najtrudniejszych dla przemysłu wytwórczego ze względu na wyzwania, jakie postawiła przed nim epidemia COVID-19. Stanowiła ona prawdziwy sprawdzian dla nawet najbardziej doświadczonych kadr kierowniczych i zespołów produkcyjnych, a także wszystkich elementów łańcucha dostaw.

Nagroda była kulminacją złożonego procesu obejmującego autoewaluację, szczegółowe kwestionariusze, ocenę na miejscu oraz pogłębione wywiady z kluczowymi członkami personelu. Po przeprowadzeniu szczegółowego badania początkowa grupa 10 przedsiębiorstw zawężona została do czterech. Finaliści poddani zostali złożonemu procesowi ewaluacji przez jury z Fraunhofer Austria, poszukujących zorientowanych na dane zastosowania rozwiązań mających przynieść korzyści społeczno-gospodarcze, oraz z Austrian Industriemagazin – wiodącego medium dla decydentów w przemyśle wytwórczym.

Fabryka St. Valentin, w której od 1947 r. skonstruowanych zostało około 600 000 ciągników, zajmuje powierzchnię 170180 m2, zatrudnia 600 osób 18 różnych narodowości i cieszy się nieskalaną reputacją w całej spółce CNH Industrial. Po wdrożeniu zasad programu World Class Manufacturing (WCM), była to pierwsza fabryka maszyn rolniczych CNH Industrial w regionie Europy, która osiągnęła srebrny status WCM.

Jedną z mocniejszych stron St. Valentin i kluczowym aspektem jej nieprzerwanego sukcesu jest wysoki poziom elastyczności w zakresie wytwórstwa, która możliwa jest dzięki charakteryzującej się niezwykłym możliwościom adaptacji linii montażowej. Niemal unikalna w sektorze maszyn rolniczych, umożliwia produkcję szerokiej gamy modeli ciągników, bez względu na typ konstrukcji, linię wyposażenia czy specyficzne dla poszczególnych krajów normy emisji spalin. Ponadto, pomimo jej złożoności i wysokiej wydajności, stanowi względnie spokojne, relaksujące środowisko pracy.

Koordynując 12000 części pochodzących od ponad 400 dostawców z całego świata, fabryka produkuje rocznie około 10000 ciągników dla klientów z Europy, Azji, regionu Bliskiego Wschodu i Afryki oraz Australii i Nowej Zelandii. Ciągniki Case IH Optum CVXDrive, seria Puma, seria Maxxum oraz Luxxum produkowane są tam równolegle z ciągnikami STEYR Terrus CVT, CVT, Impuls CVT, serią Profi oraz Multi, stanowiąc w sumie 24 linie produkcyjne, 98 modeli oraz 4857 opcji.

Hannes Wögerbauer, kierownik fabryki St. Valentin, mówi: – Jesteśmy zaszczyceni, że udało nam się zdobyć tę prestiżową nagrodę, jednak było to możliwe wyłącznie dzięki poświęceniu i zaangażowaniu pracowników, którzy sprawiają, że nasza produkcja jest coraz lepsza, bezpieczniejsza i bardziej wydajna.

Źródło: Case IH