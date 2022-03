Expert Check John Deere w nowej postaci

Zanim sezon ruszy na dobre, warto sprawdzić stan techniczny maszyn. Pozwoli to zminimalizować ryzyko przestojów w kluczowym momencie, np. żniw, kiedy każda godzina ma znaczenie i może kosztować bardzo wiele.

Przykładowo ciągniki pracują często przez przynajmniej kilkanaście godzin na dobę, a wszystkie jego elementy poddawane są ogromnym siłom i przeciążeniom. W trakcie sezonu nie ma czasu na regularne i szczegółowe sprawdzanie jego stanu technicznego. Dlatego też najlepszym momentem jest zima, jeszcze zanim rozpoczną się najcięższe prace.

Z drugiej strony kombajny wykonują pracę przez kilkanaście dni w roku niemal w trybie 24/ 7, co sprawia, że tym bardziej muszą być gotowe we właściwym momencie. Dlatego też przegląd maszyn przed sezonem to jedna z ważniejszych czynności, która nie tylko pozwala wykonać pracę na czas, ale też w efekcie znacząco wpływa na rachunek ekonomiczny prowadzonego gospodarstwa.

Jak podkreślają eksperci, jednym z najczęstszych błędów powielanych przez właścicieli maszyn rolniczych, jest zwlekanie z gruntownym sprawdzeniem stanu technicznego. Często do przeglądu dochodzi w momencie, gdy coś niepokojącego usłyszymy w pracy silnika maszyny. Najczęściej jednak wówczas jest już zbyt późno.

– To myślenie wyjątkowo krótkowzroczne i może okazać się zgubne. Dlaczego? Otóż biorąc pod uwagę coraz bardziej zaawansowane technologiczne rozwiązania, nie wszystkie usterki muszą być widoczne na pierwszy rzut oka. Dlatego też powinniśmy trzymać się zasady, że maszyna przechodzi przegląd przed lub po sezonie. W wielu przypadkach pozwala to uniknąć poważniejszych awarii, które powodują tygodniowe przestoje – mówi Stanisław Wolski, Manager Aftermarket & Customer Support w John Deere Polska.

W opinii wielu rolników sezonowy przegląd mogą wykonać sami. Niestety, wówczas często głównym wyznacznikiem oceny elementu jest stwierdzenie „działa/nie działa”. Tak często bywa w przypadku sprawdzania układu napędowego ciągnika, kiedy przegląd sprowadza się do określenia, czy ciągnik (maszyna) porusza się bez większych problemów. Co więcej, w trakcie przeglądu wykonywanego we własnym zakresie często sprawdza się tylko kluczowe elementy maszyny, pomijając te uznawane za mniej istotne. Tymczasem awaria mniejszego elementu może przynieść unieruchomienie maszyny.

Skorzystanie z pomocy specjalistów w ocenie stanu technicznego maszyny to miara odpowiedzialności i roztropności gospodarza. Pamiętajmy też, że diagnostyka błędów i awarii wymaga rzetelnego sprawdzenia danego komponentu, szczególnie w zakresie elektroniki czy układu hydraulicznego. W warunkach „garażowych” jest to zadanie wręcz niewykonalne.

– Optymalnym sposobem kompleksowego zadbania o maszynę jest gruntowne jej sprawdzenie u autoryzowanego dealera. Program Expert Check to szczegółowy przegląd przeprowadzany na podstawie wytycznych fabryki, która dostarcza listę newralgicznych punktów danej maszyny i pozwala specjalistom John Deere krok po kroku, element po elemencie poddać ocenie stan maszyny. Obok sprawdzenia wszystkich wskazanych przez producenta elementów, serwisanci przeprowadzają też wywiad z operatorem, dopytując o jego odczucia związane z użytkowaniem maszyny i sprawdzają ewentualne kody błędów za pomocą systemu JDLink – dodaje Stanisław Wolski.

Doświadczony serwis potrafi zdiagnozować kłopot z maszyną w sposób sprawny i trafny. W przypadku ciągników na tzw. liście inspekcyjnej znajdują się np. takie czynności jak (dla ciągników John Deere serii 6000 jest to aż 180 punktów kontrolnych): test cylindrów, sprawdzenie pompy płynu DEF, szczegółowe sprawdzenie wszystkich układów, w tym hydraulicznego, napędowego. Co ważne, przy większym problemie technicznym, specjaliści z ramienia autoryzowanego dealera John Deere mają możliwość nie tylko połączenia się z serwisem w siedzibie, ale nawet z przedstawicielami Regionu czy Centrali amerykańskiej firmy. Dodatkowo wszystkie dane sprawdzone podczas przeglądu Expert Check są wpisywane w system, przez co można do tych parametrów wrócić i sprawdzić historię maszyny. Expert Check ma również zastosowanie dla kombajnów, sieczkarni, pras zwijających John Deere, gdzie jeszcze łatwiej pominąć ważny element przeglądu.

Expert Check w wersji 7+

Wiele gospodarstw polega na starszych maszynach, które nadal doskonale się sprawdzają. Aby zapewnić wysoką wydajność i niskie koszty eksploatacji, ważna jest regularna konserwacja. Właśnie dla tych maszyn John Deere rozszerzył swój program kontroli maszyn o wprowadzenie Expert Check 7+ i dodanie nowej marki do portfolio części.

– Expert Check 7+ jest zbliżony do istniejącego programu inspekcji Expert Check i gwarantuje kompleksową, 140-punktową kontrolę specjalnie dla maszyn, które mają więcej niż siedem lat. Za pomocą tej listy kontrolnej dealerzy mogą przeprowadzić szczegółową diagnostykę techniczną dla szerokiego zakresu modeli. Expert Check 7+ jest dostępny nie tylko dla starszych modeli John Deere 6, 7 i ciągników serii 8, ale program obejmuje również opryskiwacze samojezdne, prasy zwijające i kombajny serii C, W i T. – dodaje Stanisław Wolski.

John Deere wprowadza również nową markę części o nazwie „Alternatives by John Deere”. Ta marka rozszerza istniejącą gamę produktów John Deere Original i Części regenerowane. „Alternatives by John Deere” został opracowany specjalnie dla starszych maszyn, które są mniej używane, a zatem mają mniejsze zużycie. Dzięki tym zmianom firma John Deere dostosowała program części i serwisu specjalnie pod kątem wykorzystania i wieku maszyn. Wszystkie części przechodzą przez proces certyfikacji John Deere, który gwarantuje jakość i optymalne przypasowanie do maszyny.