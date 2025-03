eWniosekPlus nie pozwoli na błędy. Jakie zmiany w aplikacji dla rolników w 2025 roku? [video]

15 marca o północy wystartuje aplikacja do składania wniosków o dopłaty – eWniosekPlus. W tym roku przewidziano w niej sporo zmian mających na celu ułatwienie rolnikom ubiegania się o płatności. Jakie to zmiany?

– Równo o północy z 14 na 15 marca br. zostanie uruchomiona aplikacja eWniosekPlus. Zostały tam zaimplementowane wszystkie zmiany, które są nam znane i które mogliśmy wprowadzić do wniosku – poinformowała Jolanta Dobiesz, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich ARiMR.

​Zmiany w aplikacji eWniosekPlus

Dyrektor wyjaśniła, że najważniejsza ze zmian dotyczy Płatności dla małych gospodarstw. Od 2025 rolnicy nie będą musieli składać oddzielnych wniosków o przyznanie tego wsparcia. Będą mogli zaznaczyć to w eWnioskuPlus.

– Od 2025 roku rolnicy nie muszą składać odrębnego dokumentu o przyznanie płatności dla małych gospodarstw. W eWnioskuPlus jest kwadracik do zaznaczenia: tak, chcę płatność na małych gospodarstw. Ale rolnicy będą też deklarować wszystkie poszczególne uprawy. To duża pomoc, bo może zdarzyć się, że ktoś nie będzie spełniał warunków dla małych gospodarstw, np. jego gospodarstwo okaże się większe niż 5 ha. Wówczas jego wniosek o płatność dla małych potraktujemy jako niebyły i rozpatrzymy wniosek na podstawie wszystkich płatności, o które by się ubiegał, gdyby nie był małym gospodarstwem – podkreśliła dyrektor Dobiesz.

eWniosekPlus nie pozwoli na błędy

eWniosekPlus będzie też sprawdzał na bieżąco, czy rolnik ubiega się o płatności zgodnie z zasadami. Na przykład nie pozwoli rolnikowi zadeklarować więcej niż 2 ekoschematów na danej działce. Dzięki temu rolnik uniknie pomyłek.

– Zostały wprowadzone różne ułatwienia pokazujące rolnikom zasady przyznawania płatności. Na przykład rolnik w eWnioskuPlus nie będzie mógł zadeklarować więcej niż 300 ha więcej niż i nie będzie mógł mieć więcej niż dwóch ekoschematów na działce – wyjaśniła dyrektor.

System będzie też sprawdzał, czy powierzchnia deklarowana przez rolnika faktycznie kwalifikuje się do płatności.

– Mamy ponad 300 różnych komunikatów. Jeżeli coś będzie nie tak we wniosku, to rolnik zostanie poinformowany w czym ARiMR widzi problem. Najlepiej by poprawił to od razu – zaznaczyła dyrektor Dobiesz.

We wniosku o przyznanie płatności w aplikacji eWniosekPlus pojawi się też dodatkowy checkbox (kwadrat), który rolnik będzie musiał zaznaczyć, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Jest to konieczne w związku z powiązaniem dopłat bezpośrednich z przestrzeganiem prawa pracy i zasad BHP w gospodarstwach.

Tuz przed startem kampanii warto rolnikom przypomnieć, że trakcie tworzenia konta w aplikacji eWniosekPlus jak również podczas resetu hasła z wykorzystaniem opcji „Nie pamiętasz hasła?” w polu “Wypłacona kwota” należy wprowadzać ostatnią wypłaconą kwotę z roku 2024.

Randka w ciemno z ekoschematami

Zbliżająca się kampania składania wniosków o dopłaty bezpośrednie będzie trudna dla rolników, bo wchodzi szereg zmian, o których wielu rolników nawet nie wie. Będą musieli decydować, który ekoschemat chcą realizować, nie znając stawek płatności.

Przy wyborze najkorzystniejszego wariantu pomogą im doradcy z ODR-ów i pracownicy ARiMR.

– Ruszamy z kampanią informacyjną, żeby rolnicy dowiedzieli się, jakie zaszły zmiany w dopłatach bezpośrednich. Kampania będzie realizowana z przedstawicielami Ośrodków Doradztwa Rolniczego w połowie marca. Rolników wspomogą też pracownicy Biur Powiatowych ARiMR – poinformował wiceprezes ARiMR, Leszek Szymański.

Rolnicy zapłacą za wypełnianie wniosków

Niestety, wszystko wskazuje na to, że w tym roku rolnicy nie będą mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy pracowników ODR-ów przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie. Od 2025 roku ta usługa ma być płatna.

Budżet dopłat bezpośrednich i obszarowych na 2025 rok wynosi 3,693 mld euro. Kwotę w złotówkach poznamy 30 września, Europejski Bank Centralny ogłosi kurs euro.

