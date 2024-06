Europejskie rolnictwo do likwidacji? Koniec kontroli żywności z Ukrainy i setki milionów euro dla krajów Mercosur

Von der Leyen za pośrednictwem Komisji Europejskiej zapewniła, że nie będzie już kontroli żywności przekraczającej granice UE z Ukrainy. Obiecała też potrojenie liczonych w setkach milionów euro środków na zwiększenie konkurencyjności krajów Mercosur wobec Unii Europejskiej – informuje Farmers Defence Force .

Unia Europejska tak bardzo chce zawrzeć porozumienie o wolnym handlu z krajami Mercosur, że finansuje ich “transformację ekologiczną”. Paragwaj otrzymuje 80 mln euro w ramach funduszu współpracy, Brazylia 70 mln euro, Argentyna 50 mln euro. Konkurencja europejskich rolników jest zatem opłacana z europejskich podatków dzięki interwencji von der Leyen.

Dlaczego UE finansuje rolnictwo w krajach Mercosur?

W roku 2019 kraje Mercosur nie zgodziły się na spełnienie unijnych żądań gwarancji ekologicznych i bezpieczeństwa żywności. Dały jasno do zrozumienia szefowej KE Ursuli von der Leyen, że jeśli UE ma jakieś oczekiwania, to musi je sfinansować. Von der Leyen przyjęła to do wiadomości i zaczęła obmyślać działania mające na celu przyspieszenie podpisania porozumienia. Zaproponowała wykładnicze zwiększenie skali współpracy, aby firmy z Argentyny, Paragwaju i Urugwaju mogły być konkurencyjne, gdy już ostatecznie zostanie podpisane porozumienie między blokami. “Chodzi o to, aby realizacja umowy z Unią Europejską przebiegła sprawnie i pomyślnie dla Mercosuru ” – mówią w Brukseli – czytamy w infobae .

Hodowcy w Mercosur stosują zakazane substancje

Z krajów Mercosur wkrótce będzie pochodzić nasza wołowina – pisze Farmers Defence Force. Te kraje obfitują w oszustwa, szczególnie w sektorze mięsnym. Nie ma tam nie ma I&R, a stosowane są leki, pasze i metody hodowli zwierząt, które w Unii Europejskiej od dawna są zakazane. Każdy, kto wątpi w oszukańczy sektor mięsny w krajach Mercosuru, powinien obejrzeć film Kiss the Ground.

Koniec kontroli żywności z Ukrainy

Von der Leyen wykorzystuje wojnę do uprzywilejowania ukraińskich oligopolów, którzy kontrolują cały sektor kurczaków i handel zbożem. Tamtejsza ludność nie czerpie z tego ani centa: to wiadomo od 2016 roku! Podczas akcji nasi polscy koledzy pobrali próbki z ciężarówek ze zbożem przekraczających granicę UE, zbadali je w laboratoriach i znaleźli pozostałości wszelkiego rodzaju środków ochrony roślin zakazanych w UE. (Raporty są w naszym posiadaniu).

Von der Leyen za pośrednictwem Komisji Europejskiej zapewniła, że nie będzie już kontroli żywności przekraczającej granice UE z Ukrainy. To tyle, jeśli chodzi o jej „walkę ze środkami ochrony roślin”! – czytamy w artykule Farmers Defence Force.