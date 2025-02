Europejskie Forum Rolnicze 2025 w Jasionce już 25-26 marca! Co w tym roku?

W dniach 26-27 marca 2025 roku ZEN.COM Expo Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego (dawniej G2A Arena) stanie się centrum dyskusji o przyszłości sektora rolno-spożywczego.

Liderzy branży, rolnicy, producenci i przetwórcy, eksperci branżowi, przedstawiciele zarówno polskiej, jak i międzynarodowej sceny politycznej, a także uczniowie oraz nauczyciele ze szkół rolniczych wezmą udział w VII edycji Europejskiego Forum Rolniczego (EFR). Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Czesław Siekierski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Od początku swojego istnienia EFR tworzy przestrzeń dla inspirujących debat, wymiany doświadczeń oraz nowych partnerstw, które mogą realnie wpłynąć na przyszłość polskiego rolnictwa.

Kluczowe zagadnienia

Nadchodzące Forum skupi uwagę uczestników na aktualnych wyzwaniach i szansach rozwoju polskiego rolnictwa, w świetle obecnej i perspektywie kolejnej Wspólnej Polityki Rolnej oraz zmian w strukturach Parlamentu Europejskiego.

Wśród głównych tematów paneli dyskusyjnych znajdą się między innymi: wpływ Europejskiego Zielonego Ładu na konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej, perspektywy jej zrównoważonego rozwoju oraz wyzwania związane z redukcją emisji CO2 i kosztami wdrożenia ESG.

Eksperci poruszą również kwestie oczekiwań konsumentów wobec jakości i ekologiczności produktów, a także omówią rolę innowacyjnych technologii w transformacji rolnictwa, w tym zielonych rozwiązań oraz inwestycji w odnawialne źródła energii, kluczowych dla rozwoju obszarów wiejskich i walki z ubóstwem energetycznym.

Strefa wystawiennicza

Jak co roku integralną częścią Forum będzie strefa wystawiennicza, w której zaprezentowane zostaną najnowsze technologie i narzędzia wspierające efektywność produkcji rolnej. Uczestnicy będą mieli nie tylko możliwość zdobycia praktycznej wiedzy, ale również nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych z liderami branży.

Platforma wspólnego tworzenia strategii dla rolnictwa

– Europejskie Forum Rolnicze to coś więcej niż coroczne wydarzenie branżowe. To również, a może przede wszystkim, przestrzeń do wspólnego opracowywania strategii rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce i Europie.

W dobie dynamicznych zmian w polityce rolnej i rosnących wyzwań związanych z Zielonym Ładem czy ESG, takie spotkania mają kluczowe znaczenie dla podtrzymania konkurencyjności i innowacyjności sektora. Nadchodząca edycja pozwoli zgłębić kluczowe aspekty związane z inwestycjami, zrównoważonym rozwojem i technologiami przyszłości. Serdecznie zapraszam wszystkich do udziału! – mówi Krzysztof Podhajski, prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Europejskie Forum Rolnicze gromadzi rokrocznie w Jasionce ponad 3000 uczestników z Polski i zagranicy, tworząc wyjątkowe miejsce do prowadzenia dialogu między nauką, biznesem i praktyką. Inspirujące dyskusje, prezentacje nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz okazje do nawiązywania nowych relacji biznesowych sprawiają, że Forum stało się jednym z kluczowych punktów w kalendarzu sektora rolno-spożywczego.

– Europejskie Forum Rolnicze to nie tylko platforma dialogu, ale także płaszczyzna do kreowania rozwiązań kluczowych dla przyszłości polskiego i europejskiego rolnictwa. Postępujące zmiany klimatyczne oraz rosnące oczekiwania konsumentów wymuszają konieczność wspólnej dyskusji, współpracy oraz generowania innowacyjnych pomysłów. Oferujemy branży unikalną możliwość wymiany doświadczeń i budowania strategii, które pozwolą skutecznie odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynku oraz środowiska – dodaje Krzysztof Podhajski.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Europejskiego Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy ze spółką Agro Promotion. Tegoroczna edycja, wzorem poprzednich lat, odbywa się przy ścisłej współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, czego potwierdzeniem jest honorowy patronat, który objął nad Forum Czesław Siekierski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Redakcja Wiadomości Rolniczych Polska objęła patronatem medialnym to wydarzenie

Rejestracja

Udział w Europejskim Forum Rolniczym jest bezpłatny. Wymaga jedynie wcześniejszej rejestracji. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronie internetowej wydarzenia. Rejestracja rozpocznie się już niebawem. Więcej szczegółów znajdziesz TUTAJ