Europejski Zielony Ład a przyszłość ochrony roślin – 62. Sesja Naukowa IOR-PIB wystartowała

Rozpoczęła się 62. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB, która trwać będzie od 16 do 18 lutego br. Przytaczamy rozmowę, jaką nasza redakcja przeprowadziła z prof. dr hab. Romanem Kierzkiem, p.o. dyrektora IOR-PIB m.in. odnośnie wyzwań stojących przed Instytutem i ochroną roślin, biorąc pod uwagę Europejski Zielony Ład, który jest wiodącym tematem bieżącej Sesji.

Niebagatelne wydarzenie szeroko traktujące o problematyce ochrony roślin, czyli 62. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB zaplanowano od 16 do 18 lutego 2022 r. Wiodącym tematem jest „Europejski Zielony Ład a przyszłość ochrony roślin”, nawiązujący bezpośrednio do nowej unijnej strategii rozwoju, która zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 roku. Realizacja tego celu jest próbą dla wielu dziedzin gospodarki, w tym oczywiście dla rolnictwa. Na temat wyzwań stojących, ale i o dotychczasowych dokonaniach Instytutu rozmawiamy z prof. dr hab. Romanem Kierzkiem, p.o. dyrektora IOR-PIB.

WRP: Miniony rok był jubileuszowy dla Instytutu. Które z dokonań IOR-PIB można uznać za szczególne dla rolnictwa i konsumenta oraz nad jakimi aspektami w ochronie roślin pracują obecnie naukowcy?

Roman Kierzek: Instytut od 70 lat realizuje badania szeroko pojętej ochrony roślin. Dotyczą one m.in. biologii, szkodliwości oraz metod zwalczania agrofagów, naukowych podstaw integrowanej ochrony roślin, na którą w latach 60 i 70 kładziono duży nacisk. Już w tym czasie naukowcy IOR- PIB widzieli potrzebę ochrony innymi metodami niechemicznymi i prowadzili w tym kierunku badania. Efektem tych prac są metody masowej produkcji i stosowania pożytecznych wirusów, bakterii, grzybów i nicieni owadobójczych oraz entomofagów w ochronie upraw polowych, szklarniowych i grzybów jadalnych. Celem jest rozszerzenie zakresu stosowania bezpiecznych dla konsumenta i środowiska metod biologicznego ograniczania populacji organizmów szkodliwych dla roślin. Cały czas trwają prace nad wdrożeniem metod niechemicznych do praktyki. Prowadzone są badania w warunkach polowych, które łączą w sobie metody biologiczne i agrotechniczne. Temat nie jest łatwy, ale jak najbardziej aktualny i niezbędny, chociażby z uwagi na konieczność wdrażania nowych strategii w ochronie roślin. Poza tym nieustająco prowadzimy badania jakości środków ochrony roślin pozwalające na wykrycie sfałszowanych środków ochrony roślin, co ma ogromne znaczenie w aspekcie ochrony konsumenta i dbałości o środowisko naturalne. Instytut posiada certyfikowane laboratoria i należy do nielicznych jednostek w UE badających jakość środków ochrony roślin. Z punktu widzenia konsumenta znaczenie mają badania nad pozostałością środków ochrony roślin (ś.o.r.) w produktach spożywczych prowadzone przez Instytut czy mykotoksyn w płodach rolnych. Nasi naukowcy pod kątem pozostałości ś.o.r. analizują także np. wodę, glebę, produkty pszczelarskie oraz pszczoły. W laboratoriach opracowywane są roczne raporty dotyczące bezpieczeństwa żywności i pasz, analizy ryzyka dla konsumentów, identyfikacja zagrożeń środowiskowych wynikających z ujemnych skutków stosowania chemicznej ochrony roślin.

WRP: Ochrona roślin musi być nowoczesna i odpowiadać aktualnym oczekiwaniom. Nie tyle nadążać, co wyprzedzać myślą, by w porę wprowadzać rozwiązanie w ochronie roślin. Które obszary nabierają coraz większego znaczenia i z jakimi wyzwaniami będziemy mierzyć się w ochronie?

R.K.: Kluczowe aspekty w ochronie roślin to wdrożenie wspomnianych metod niechemicznych (mechanicznych), biologicznych, hodowlanych, systemów ekologicznych, indukowanej odporności oraz wybranych elementów rolnictwa precyzyjnego i cyfrowego, a także skutecznych systemów wspomagania decyzji. Przy czym najlepsze efekty w ochronie uzyska się przy łączeniu kilku metod. Stąd też wiodący temat 62. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – PIB to „Europejski Zielony Ład a przyszłość ochrony roślin”. Na Konferencji omawiać będziemy między innymi szanse i zagrożenia, jakie polskiemu rolnictwu przynoszą dwie kluczowe unijne strategie: „Od pola do stołu” oraz „Na rzecz bioróżnorodności”. Ich głównym celem jest rozwój rolnictwa zrównoważonego z racjonalnym wykorzystaniem środków ochrony roślin oraz nawozów, który ma zapewnić produkcję zdrowej żywności oraz bezpieczeństwo środowiska. Strategie te wytyczają również nowe kierunki, w których powinna rozwijać się szeroko rozumiana ochrona roślin, m.in. w uprawach ekologicznych, z zastosowaniem metod biologicznych, uwzględniająca problem uodparniania się agrofagów na środki ochrony roślin, wykorzystująca możliwości rolnictwa precyzyjnego, cyfryzację oraz robotyzację w ochronie roślin, czyli wszystko to nad czym IOR-PIB pracuje już od jakiegoś czasu. Wypracowane rozwiązania i zalecenia powinny znaleźć szybkie zastosowanie w praktyce rolniczej, i takie też jest z pewnością oczekiwanie rolników, producentów rolnych oraz innych jednostek i służb działających na rzecz krajowego rolnictwa.

Konferencja Ochrony Roślin – 62. Sesja Naukowa Instytutu odbywa się w formule hybrydowej. Rejestracja na stronie snior.pl/zglos-rejestracje/

Na stronie snior.pl w zakładce aktualności podana jest lista linków do streamingów konferencji.