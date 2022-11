Europejska pszenica nie wytrzymuje konkurencji. Szanse na wzrost cen niewielkie

To nie był udany tydzień dla notowań pszenicy. Jej cena w ujęciu tygodniowym spadła na paryskim Matifie z 339,25 euro za tonę do 327,25 EUR/t. Niestety europejska pszenica przegrywa ceną z pszenicą ze wschodu.

Konkurencyjne cenowo ziarno z regionu Morza Czarnego skutecznie hamuje podwyżki cen nie tylko w Europie, ale także w USA, przy czym zaznacza się zdecydowanie dominacja na światowych rynkach pszenicy z Rosji. Na ten przykład tylko w czwartek Egipt kupił od Rosji 280 000 ton pszenicy po cenie o 10 dolarów za tonę niższej niż cena pszenicy francuskiej.

Podobnie rzecz się ma z pszenicą amerykańską, która zdaniem analityków również jest zbyt droga i niekonkurencyjna. Świadczą o tym wyniki eksportowe; w zeszłym tygodniu USA sprzedały zaledwie 322 500 ton pszenicy.

Cena pszenicy spada i na razie nie widać impulsu, który mógłby doprowadzić do wyraźnych zmian w tym trendzie. Takim byłaby informacja o nieprzedłużeniu “umowy zbożowej”, co jednak wobec ostatnich informacji wydaje się coraz mniej prawdopodobne. O tym, co dalej z “umową zbożową” przekonamy się zapewne w najbliższym tygodniu.