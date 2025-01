Ceny zbóż na giełdzie MATIF. Europejska pszenica i rzepak rozpoczynają rok 2025 wzrostami

Pierwsza sesja 2025 roku na giełdowych rynkach towarowych była bardzo korzystna dla notowań europejskiej pszenicy i rzepaku, ale już za Oceanem sytuacja wyglądała nieco gorzej.

Na Matif kontrakt marcowy na pszenicę wzrósł wczoraj o 2 EUR do 239,25 EUR/t. Na CBoT sytuacja jednak nieco się pogorszyła, gdyż tamtejszy kontrakt marcowy spadł o 5,75 centa do 545,75 centów/buszel (194,29 EUR/t). Widać tutaj z pewnością fakt, że silny dolar amerykański szkodzi amerykańskiej pszenicy i sprawia, że towary amerykańskie są droższe i ogólnie mniej konkurencyjne.

Europejska pszenica ma za sobą dobry rok

Patrząc rok do roku to pszenica notowana na giełdzie Matif wzrosła o ponad 6 proc., gdyż ubiegły rok zaczynała z poziomu niecałych 223 EUR, by na początku marca osiągnąć roczne minimum na poziomie 181,50 EUR, a dalej już sukcesywnie piąć się w górę.

Zdecydowanie gorzej zachowywała się pszenica amerykańska notowana na giełdzie w Chicago, która rok do roku spadła o ponad 12 proc. Rok zaczynał się od niecałych 629 centów/buszel, a na początku marca osiągnięto lokalne minimum na poziomie około 525,00 centów/buszel. Później było tylko nieznacznie lepiej, gdyż co prawda jeszcze w czasie żniw ceny spadły nieco poniżej 500 centów/buszel, a później zaczęły odbijać by zamknąć się w okolicach właśnie 550 centów/buszel, co przełożyło się na wspomniany już wyżej roczny spadek.

Rzepak największym wygranym ubiegłego roku

Kontrakt lutowy na rzepak wzrósł o 13 EUR na wczorajszej sesji do czego mocnp przyczyniło się słabsze euro, i zamykając się ostatecznie na poziomie 524,25 EUR/t. Dużo gorzej radziła sobie jednak soja, gdyż na CBoT kontrakt marcowy odnotował tylko niewielki wzrost o 1,50 centa do poziomu 1012 centów/buszel.

Patrząc rok do roku rzepak odnotował jeden z lepszych wyników na runku surowców rolnych, gdyż rok zaczynał z poziomu cen około 440 EUR/t, by później już właściwie tylko rosnąć i ostatecznie zakończyć rok wzrostami przekraczającymi 15 proc.

Jednakże w przypadku soi nie było już tak kolorowo, ponieważ kontrakty sojowe zanotowały roczną stratę na poziomie blisko 22 proc. Z rocznego maksimum na poziomie prawie 1290 centów/buszel ceny spadły ostatecznie na koniec roku do poziomu nieznacznie tylko przekraczającego 1000 centów/buszel i to pomimo silnego dolara, który powinien pomagać amerykańskim towarom.

Źródło: Kaack