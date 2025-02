Europejczycy ufają rolnikom, ale nie instytucjom odpowiedzialnym za badanie żywności

Nowy raport Food Trust Report, opracowany przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), wskazuje, że europejscy konsumenci nadal darzą rolnictwo dużym zaufaniem.

Aż 67% Europejczyków pozytywnie ocenia sektor rolniczy, ceniąc rolników przede wszystkim za ich uczciwość. To wynik zgodny z danymi z 2020 roku, co świadczy o stabilnym poziomie zaufania jakim darzy się w Europie rolników.

Lokalne gospodarstwa na czele

Jak wykazało badanie, szczególne uznanie wśród konsumentów zdobywają produkty pochodzące z lokalnych wiejskich gospodarstw rolnych. Jak podaje niemiecki dziennik “Tagesspiegel”, to właśnie bezpośredni kontakt z rolnikami i świadomość źródła pochodzenia żywności przyczyniają się do wysokiego poziomu zaufania.

Jednocześnie badanie ujawnia, że obywatele są sceptyczni wobec niektórych przemysłowych metod produkcji i hodowli zwierząt, które są postrzegane jako nieetyczne. Konsumenci wskazują, że wybór produktu, pochodzącego z takich hodowli, jest ograniczony do minimum albo w ogóle nie brany pod uwagę.

Niskie zaufanie do handlu detalicznego i producentów żywności

W przeciwieństwie do rolników, znacznie gorzej oceniani są detaliści oraz producenci żywności. Jedynie 51% badanych ufa sprzedawcom detalicznym, a jeszcze mniej, bo tylko 47%, przemysłowym producentom żywności.

Konsumenci zarzucają sieciom handlowym nadmierne nastawienie na zysk i wysokie ceny, co przyczynia się do spadku zaufania do takich sieci. Coraz częściej wpływ na to mają także informacje o wyzyskiwaniu rolników i opóźnionych płatnościach za dostarczane sieciom produkty.

W przypadku producentów żywności kluczowym czynnikiem wpływającym na ich wiarygodność jest zarówno ich wielkość, jak i historia. Firmy o ugruntowanej renomie mogą liczyć na pewien poziom zaufania, ale każdy skandal czy wprowadzenie na rynek niezdrowych produktów skutkuje jego gwałtownym spadkiem.

Najgorzej oceniane organy ds. bezpieczeństwa żywności

Najniższy poziom zaufania spośród wszystkich badanych sektorów odnotowały instytucje odpowiedzialne za kontrolę bezpieczeństwa żywności. Tylko 46% Europejczyków wierzy, że działają one w naszym – konsumentów – interesie.

Główne zarzuty kierowane wobec tych organów to korupcja oraz priorytetowe traktowanie interesów biznesowych kosztem zdrowia publicznego. Badani wyrazili również oczekiwanie, że instytucje te będą bardziej transparentne i jednoznacznie komunikować swoje działania.

Ważne dla badanych było także to, że takie instytucje były niezależne od wpływów finansowych wielkich producentów żywności.

Problem z wiarygodnymi informacjami o żywności w Europie

Raport Food Trust Report wskazuje także na rosnący problem z dostępem do rzetelnych informacji o żywności. Mniej niż połowa respondentów (45%) uważa, że potrafi odróżnić wiarygodne źródła od nierzetelnych, a 48% twierdzi, że wie, gdzie takich informacji szukać.

Co więcej, jedynie 46% Europejczyków deklaruje, że posiada wystarczającą wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju żywności, a tylko 40% ufa ogólnym informacjom dotyczącym żywienia.

Wnioski z przeprowadzonego w lipcu i sierpniu 2024 r. badania, którym objęto łącznie 19 500 konsumentów z 18 krajów europejskich, w tym z Niemiec, Finlandii i Włoch, a także Rumunii, Szwajcarii, Izraela i Turcji są druzgocące. Zaufanie do sieci handlowych i megafabryk żywności wciąż spada.

Rolnikowi się ufa i basta

Wyniki badania pokazują, że to właśnie rolnicy cieszą się niezmiennie wysokim poziomem zaufania wśród konsumentów, podczas gdy producenci żywności, handel detaliczny i organy kontrolne mają duży problem z wiarygodnością.

W kontekście rosnącej niepewności dotyczącej jakości i bezpieczeństwa żywności, kluczowym wyzwaniem dla branży spożywczej i regulacyjnej pozostaje odbudowa zaufania poprzez większą transparentność i skuteczną komunikację z konsumentami.

Rolnikowi, jak wskazuje badanie, się ufa, a produkty oferowane bezpośrednio z gospodarstw cieszą się największym zaufaniem nie tylko smakoszy.

Czy i wy macie doświadczenie w bezpośrednim handlu detalicznym oferując na rynku własne produkty?