Euro w górę, światowe zapasy w górę, ceny pszenicy w dół. Ceny zbóż na Matif 11.03.2025

Środa była kolejnym spadkowym dniem na rynkach surowców rolnych. Na Matifie po niewielkim odbiciu we wtorek znów taniała pszenica. Jest to zasługa m.in. umacniającego się euro i przewidywań dotyczących zbiorów.

USDA spodziewa się większych zbiorów pszenicy

Cena pszenicy w kontrakcie na maj spadła w środę o 2,5 EUR/t do 221,25 EUR/t, zaś w Chicago o 5,75 USD/bu do 556,75 USD/bu. Handel utrudniał wczoraj kurs euro do dolara – najwyższy od listopada 2024 roku. Nie pomógł najnowszy raport WASDE, w którym analitycy USDA wskazują na zwiększenie światowej produkcji pszenicy w sezonie 2024/2025 o 3,44 mln ton do 797,23 mln ton, do czego przyczynią się dobre zbiory w Australii. Jednocześnie prognozę światowych zapasów końcowych skorygowano o 2,52 mln ton w górę do 260,08 mln ton.

Rzepak kontynuuje spadki

Rzepak kontynuuje trend spadkowy; w środę jego cena spadła o 1,75 EUR/t do 480 EUR/t. W raporcie WASDE nie dokonano korekty prognozy zbiorów soi. Wynosi ona nadal 420,76 mln ton. Spadki w Paryżu są pokłosiem opisywanej wczoraj wojny handlowej pomiędzy Chinami a Kanadą. W dodatku, podobnie jak w przypadku pszenicy, nie pomaga umacniająca się europejska waluta.

Kukurydzy ma być więcej

Cena kukurydzy spadła o 1 EUR/t do 212 EUR/t. W raporcie WASDE zwiększono prognozę globalnej produkcji kukurydzy w sezonie 2024/2025 o 1,7 mln ton do 1,21417 mld ton.

