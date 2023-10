Euro słabnie, cena pszenicy idzie w górę

We wtorek cena pszenicy wzrosła o 4 EUR/t do 236,5 EUR/t. Wzrost ceny zawdzięczany jest przede wszystkim spadającemu kursowi europejskiej waluty; we wtorek EBC ustalił stopę referencyjną na poziomie 1,0469 dolara. Po raz pierwszy od dziesięciu miesięcy euro spadło poniżej poziomu 1,05 dolara.

Cena wzrosła także w Chicago, o 3,75 ct do 568,5 ct/bu (200 EUR/t) m.in. dzięki umowie z Chinami na dostawę 220 tys. ton pszenicy.

Jak podaje serwis Kaack, Maroko ma kupić w tym sezonie 2,5 mln ton, co stanowi połowę zapotrzebowania tego kraju na pszenicę. Zmniejszył się wrześniowy rosyjski eksport pszenicy; SovEcon szacuje tenże na 5,9 mln ton, co oznacza spadek o 200 tys. ton w porównaniu do sierpnia. Wyższa jest jednak prognoza produkcji pszenicy w Rosji; raport MARS wskazuje na 89,7 mln ton wobec 86,7 mln ton prognozowanych w czerwcu. Z kolei Ukraina od 1 lipca wyeksportowała 6,68 mln ton. To o 26% mniej r/r.

Cena rzepaku na Matifie spadła we wtorek, ale symbolicznie, bo o 25 centów do 447,25 EUR/t.

– Strategy Grains podwyższyło szacunki tegorocznych zbiorów rzepaku w Unii Europejskiej o 600 tys. ton do 19,5 mln ton w porównaniu z ubiegłym miesiącem. Głównym powodem są wyższe zbiory w Rumunii, Polsce i krajach bałtyckich. Do niewielkich korekt w górę doszło w przypadku Niemiec, Hiszpanii i Włoch. Obecne szacunki kształtują się zatem na poziomie zbiorów w 2022 r – informuje Kaack.

Z kolei zbiory słonecznika mają być niższe o 200 tys. ton i wynieść 10,1 mln ton. Prognozę zbiorów soi podniesiono o 100 tys. ton do rekordowych 2,9 mln ton.

Kukurydza nieznacznie zdrożała w Paryżu – o 0,5 EUR/t do 207 EUR/t, zaś w Chicago staniała o 1,25 ct do 487,5 ct/bu. StoneX podniosło szacunkowe zbiory kukurydzy w USA o 100 milionów buszli do 15,202 miliardów buszli. Łączna produkcja kukurydzy w Brazylii szacowana jest na 135,7 mln ton, o 300 tys. ton więcej niż prognozowano dotychczas.

