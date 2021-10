Escorts jednym z największych producentów ciągników na świecie. Ile sprzedaje maszyn?

Indyjski producent maszyn rolniczych Escorts Agri Machinery kojarzony w Polsce głównie z marką Farmtrac poinformował, że we wrześniu br. do nowych właścicieli na rynku krajowym trafiło 7975 nowych ciągników tej firmy.

Tym samym producent ten odnotował spadek o 30,4 proc. w stosunku do zeszłego roku, kiedy to w analogicznym okresie sprzedał aż 11 453 ciągników.

Z kolei w porównaniu do zeszłego roku wzrosła liczba eksportowanych ciągników; eksport spółki wyniósł 841 sztuk w porównaniu do 398 sztuk we wrześniu ubiegłego roku, odnotowując wzrost o 111,3 proc.

Spółka Escorts Agri Machinery tłumaczy spadek sprzedaży na rodzimym rynku opóźnionymi zbiorami w niektórych częściach kraju. Zdaniem przedstawicieli Spółki, korzystny przebieg wrześniowych opadów dobrze jednak wróży branży w najbliższych miesiącach.

Ciekawostką jest, że pierwsze ciągniki indyjskiego producenta powstawały na początku lat 60. na licencji ciągników marki Ursus. Obecnie Escorts produkuje ciągniki pod trzema markami: Farmtrac, Powertrac i Steeltrac.