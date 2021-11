Energia ze słońca odpowiedzią na wzrost cen prądu

Koszty energii elektrycznej nie przestają rosnąć. W przyszłym roku podwyżki cen prądu mogą wynieść nawet 20%. Powoduje to również wzrost kosztów prowadzenia działalności rolniczej. Dobrym rozwiązaniem jest produkcja energii na własny użytek. Zwłaszcza, że od 1 października rolnicy mogą otrzymać dofinansowanie do OZE z programu Agroenergia.

Fotowoltaika oznacza oszczędność

Nowoczesne rolnictwo stawia na automatyzację produkcji. Mechanizacja hodowli i uprawy rolnej wiąże się z większym zapotrzebowaniem na energię. Niestety, ceny prądu w Polsce od 2001 roku wzrosły aż o 117% i dalej rosną. Statystycznie, koszty energii elektrycznej stanowią ok. 20% wszystkich kosztów produkcji rolnej. Dlatego każda kolejna podwyżka cen prądu wpływa na jej dochodowość.

Skuteczną receptą na rosnące koszty energii jest montaż instalacji fotowoltaicznej. Najnowsze badanie przeprowadzone dla Sunday Polska pokazało, że przekłada się to na realne oszczędności. Ankietowani właściciele fotowoltaiki obniżyli rachunki za prąd średnio o 73,4%. W przypadku gospodarstwa rolnego oznacza to spadek kosztów produkcji o około 15%.

– W zależności od wielkości instalacji fotowoltaicznej oraz od formy jej finansowania, przy obecnych i zapowiadanych podwyżkach cen prądu wydatki na panele słoneczne mogą się zwrócić w ciągu 3-5 lat. Należy przy tym pamiętać, że żywotność instalacji to około 30 lat. Po czasie, w którym następuje zwrot z inwestycji, można cieszyć się darmową energią elektryczną przez ponad 25 lat – mówi Beata Zabłocka, dyrektorka sprzedaży B2B, Sunday Polska.

Produkcja energii elektrycznej na własne potrzeby się opłaca

Samodzielne wytwarzanie energii stało się w Polsce bardzo popularne. Na koniec czerwca liczba prosumentów – posiadaczy instalacji fotowoltaicznych – wyniosła 602 tysiące. W ubiegłym roku na panele fotowoltaiczne wydano ponad 10 miliardów złotych. Posiadanie własnej elektrowni słonecznej wiąże się z wieloma korzyściami. To nie tylko oszczędności na rachunkach za prąd.

– Nie zapominajmy, że hodowca lub rolnik płacący podatek rolny może odliczyć 25% wartości inwestycji w panele fotowoltaiczne. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji. Każdy rolnik ma prawo do odliczenia 25% poniesionych kosztów od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – dodaje Beata Zabłocka.

Poza korzyściami podatkowymi, inwestycja w czysty prąd jest dobrym momentem na termomodernizację gospodarstwa. Pompa ciepła zasilana prądem ze słońca staje się ekologicznym i bezpłatnym sposobem ogrzewania domu oraz budynków gospodarczych. Polskie gospodarstwa są coraz nowocześniejsze. Pracę na roli ułatwiają systemy do zarządzania maszynami i inwentarzem. Dlatego właśnie energia słoneczna jest naturalnym wyborem dla rolników.

Agroenergia i oferta Sunday Polska specjalnie dla rolników

Pierwszego października ruszył nabór wniosków do programu Agroenergia. Gospodarstwa rolne mogą otrzymać dofinansowanie do budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy od 10 kW do 50 kW oraz pomp ciepła.

Na instalacje o mocy 10-30 kW można otrzymać do 15 tysięcy złotych dotacji. Natomiast mikroinstalacje o mocy większej niż 30 kW otrzymają wsparcie w wysokości nawet do 25 tysięcy złotych. Program obejmuje również instalacje magazynów energii elektrycznej.

– To dobrze, że rolnicy zostali objęci bezpośrednim wsparciem finansowym. To świadomi klienci, szukający ekonomicznych i ekologicznych rozwiązań. Aby maksymalnie ułatwić realizację inwestycji, w Sunday Polska oferujemy rolnikom atrakcyjne opcje finansowania, m.in. Super Pożyczkę 101% oraz pomagamy w załatwieniu wszelkich formalności związanych z uzyskaniem dofinansowania – podsumowuje Beata Zabłocka.

Materiał Partnera Sunday