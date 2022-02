Emerytury stażowe dla rolników. Pojawiają się zarzuty o rozdawnictwo

Utyskiwania na “przywileje” emerytalne rolników istniały zawsze. Temat powraca jak bumerang przy okazji procedowanego w Sejmie projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Jak informuje portal Interia.pl, chodzi o emerytury stażowe, które zdaniem ekspertów z Biura Analiz Sejmowych mają być szczególnie korzystne dla ubezpieczonych w KRUS. Same emerytury stażowe mają powstać z myślą o tych, którzy ze względu na swój stan nie są w mogą znaleźć pracy na rynku, ale też nie kwalifikują się do otrzymania renty. Mają one zapewnić takim osobom stałe źródło utrzymania, jeżeli zgromadziły one środki wystarczające przynajmniej na emeryturę minimalną.

– Żadne kryterium ich [rolników] nie dotyczy. Na pewno są to osoby, które ciężko pracują, ale gdy podupadną na zdrowiu, ani nie utracą pracy, ani nie będą miały problemów z jej znalezieniem, a w konsekwencji z utrzymaniem się. Adresujemy to rozwiązanie do ludzi, którzy mają stabilne zabezpieczenie majątkowe w postaci gospodarstwa rolnego – twierdzi dr Tomasz Lasocki z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego cytowany przez Interię.

– Do każdego 1 zł, które jest wpłacane przez rolnika do systemu ubezpieczeń społecznych, aż 9 zł dopłaca państwo. Projektodawcy są chyba tego świadomi, bo w stosunku do rolników nie zastrzeżono, że muszą oni odprowadzić do systemu jakikolwiek minimalny wkład – dodaje dr Lasocki.

Zatem w przypadku rolników znaczenie miałby jedynie staż, a zdaniem dra Lasockiego procedowane rozwiązanie jest wprowadzaniem tylnymi drzwiami obniżenia o 5 lat wieku emerytalnego rolników.

Eksperci Biura Analiz Sejmowych wskazują, że lepszym rozwiązaniem byłaby renta przy jednoczesnym złagodzeniu zasad jej przyznawania.

Zdaniem dra Lasockiego w znacznie gorszej sytuacji są pomocnicy rolnika, którzy nie podlegają ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, nie dostaną więc świadczenia z tytułu pracy w gospodarstwie podczas gdy ich organizmy będą wyeksploatowane po latach pracy.

