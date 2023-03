Elektryczny Fendt za prawe pół miliona euro

Napędzane elektrycznie samochody to już obecnie rzeczywistość, ale elektrycznych ciągników wciąż nie jest zbyt dużo. Tę sytuację chce zmienić firma Holland–Utrecht będąca dealerem Fendt’a, która wzięła się za przerobienie niemieckiej maszyny na wersję elektryczną.

Holenderska firma już 3 lata temu opracowała przebudowę ciągnika Fendt 300 Vario na wersję elektryczną i do dziś ten model przepracował już 900 godzin. Obecnie zaś Holendrzy są gotowi do rozpoczęcia seryjnej produkcji (choć to określenie jest trochę na wyrost), która może osiągnąć początkowo od 3 do 5 egzemplarzy rocznie.

Elektryczny Fendt ma wg. zapewnień producenta osiągać żywotność baterii wynoszącą 8 godzin przy średnio ciężkiej pracy. Prąd jest magazynowany w bateriach litowo-żelazowo-fosforanowych (akumulatorach LFP). Zdecydowano się na ten typ baterii, gdyż powinien on być lepiej chroniony przed niedoładowaniem i przeładowaniem, a także powinien być łatwiejszy w instalacji.

Holland-Utrecht będzie oferował model Fendt-e 300 Vario w dwóch wersjach. Pierwszą i jednocześnie tańszą wersją ma być model z dwoma akumulatorami i łącznie 240 kWh pojemności, a druga wersja elektrycznego ciągnika ma mieć baterie o łącznej pojemności 360 kWh, podzielone na trzy akumulatory 120 kWh.

Jeśli chodzi o budowę maszyny to do napędu posłużyły dwa silniki elektryczne Siemens. Są one połączone z przekładnią Fendt Vario poprzez przekładnię redukcyjną. Jednakże do czasu produkcji seryjnej firma Holland-Utrecht chciałaby polegać tylko na jednym silniku elektrycznym, który bezpośrednio napędza przekładnię Vario.

Silnik powinien wtedy wytwarzać 136 KM (100 kW). Mieści się to w zakresie wydajności między Fendt 313 Vario a mocniejszym Fendt 314 Vario. Oprócz komponentów silnika i akumulatora Holendrzy opracowali również nowe oprogramowanie mające służyć prawidłowemu ładowaniu maszyny.

Na chwilę obecną seryjna produkcja jeszcze nie ruszyła, ponieważ Holland-Utrecht chce najpierw znaleźć od trzech do pięciu nabywców traktorów. Według firmy, wtedy może rozpocząć się produkcja seryjna elektrycznego ciągnika Fendt.

Ze względu na długie terminy dostaw niektórych komponentów pierwsze ciągniki elektryczne zostaną dostarczone w pierwszym kwartale 2024 roku. Jednakże problemem może się tu okazać cena, która nawet na Holandię jest wręcz astronomiczna, bo ma wynieść 495 tys. euro brutto.