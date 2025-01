Elektryczna ładowarka New Holland W40X Electric Power z nagrodą Good Design

W40X Electric Power, nowa kompaktowa ładowarka kołowa marki New Holland, zdobyła nagrodę Good Design, jedną z najważniejszych na świecie nagród za wzornictwo, doceniającą rolę, jaką odgrywa stylistyka w uzupełnianiu praktycznych aspektów inżynierii maszyn.

Przeznaczony dla użytkowników pracujących w pomieszczeniach lub w obszarach miejskich, W40X Electric Power, który ma zaledwie 1650 mm szerokości, wytwarza zerową emisję i niski poziom hałasu dzięki całkowicie elektrycznemu układowi napędowemu zasilanemu akumulatorem o pojemności 23 kWh, który jest objęty trzyletnią gwarancją. Zapewnia to moc znamionową 39 kW i czas pracy od 3 do 6 godzin w zależności od zastosowania.

Aby dopasować się do zaawansowanej technologii napędu, W40X Electric Power został wystylizowany w specjalnej edycji stworzonej wyłącznie na targi Agritechnica 2023 przez zespół projektantów przemysłowych CNH. W kolorze “Clean Blue”, który charakteryzuje wszystkie elektryczne produkty New Holland, stylizacja obejmuje kultowy symbol liścia New Holland na tylnej masce. Naśladując kształt łyżki ładowarki, geometryczny trójkątny motyw biegnie przez całą długość maszyny od pokrywy silnika z tyłu do przezroczystej szyby drzwi kierowcy i dalej do wysięgnika ładowarki, ujednolicając język projektowania maszyny.

Całkowita masa robocza wynosi 3,9 t, a ładowność łyżki 1,0 t przy standardowym rozmiarze łyżki 0,5 m3. Innowacyjny łącznik mocujący został zaprojektowany specjalnie dla pojazdów elektrycznych z akumulatorem, oferując taką samą wytrzymałość i trwałość jak standardowa konstrukcja, ale przy zmniejszonej masie i 5 procentowej przewadze w zakresie wymaganej energii roboczej. Zautomatyzowane funkcje, w tym powrót do kopania, powrót do jazdy i powrót do wysokości, ułatwiają operatorowi sterowanie wysięgnikiem i łyżką. Elektroproporcjonalne elementy sterujące mogą być niezależnie dostosowywane do rodzaju pracy i preferencji, a hydraulika z czujnikiem obciążenia umożliwia precyzyjny jednoczesny ruch dla pełnego bezpieczeństwa i wydajności.

– Nagroda Good Design jest wielkim uznaniem dla roli naszego zespołu projektowego w tworzeniu stylizacji W40X Electric Power, która pasuje do innowacyjności maszyny. Jest to maszyna, która wymagała uderzającego stylu, aby pokazać, że oferuje coś innego, i cieszymy się, że zostało to docenione przez sędziów Good Design – mówi David Wilkie, dyrektor ds. wzornictwa przemysłowego CNH.

Źródło: New Holland