Elektryczna brona aktywna, prasa zbierająca dane i wiele więcej. Najbardziej innowacyjne maszyny na targach EIMA

Nagrody za EIMA Innowacje oraz EIMA Wyróżnienia to odpowiedniki medali odpowiednio złotych i srebrnych przyznawanych na Agritechnice. W tym roku główne nagrody zgarnęło dwadzieścia rozwiązań, które zdaniem jury w największy sposób przyczyniły się do rozwoju w branży rolniczej. Dziś przyglądamy się wyróżnionym maszynom.

Elektryczna brona Alpego

Czego mogliśmy się spodziewać w 2024 roku w temacie innowacyjnych maszyn na EIMIE? Oczywiście, że elektrycznie napędzanej brony! Panowie z firmy John Deere uśmiechają się, choć to nie oni stoją za taką maszyną, a firma Alpego.

A dlaczego się uśmiechają? No cóż, ich elektromechaniczna przekładnia z możliwością wyprowadzenia energii elektrycznej na zewnątrz to coś w sam raz do zasilanej prądem aktywnej brony. Pięć silników elektrycznych to jednak nie wszystko; w dobie rolnictwa precyzyjnego, to również szansa na pomiar zapotrzebowania i wydajną dystrybucję mocy, aby żadna z sekcji nie marnowała energii, gdy jej nie potrzebuje aż tyle.

Największa na świecie brona, z którą można poruszać się po drogach

Mniej elektryzujący jest pomysł Maschio Gaspardo, ale za to jaki spektakularny! Jumbo X czyli największa na świecie aktywna brona, jaką można legalnie holować po drogach, to przykład maszyn jakie dominowały w tego typu zestawieniach jeszcze kilka lat temu. Największe, najcięższe, o największej wydajności, ale też zawrotnych cenach. Właśnie taki dinozaur otrzymał nagrodę za unikalny sposób składania 10 metrów do legalnej drogowej szerokości – max 3 m. Boczne elementy nie tylko składają się do środka, ale są również przesuwane teleskopowo, dzięki czemu również jeżeli chodzi o wysokość nie ma problemu – to max 4 m.

Kuhn wyróżniony za bronę aktywną i prasę

Na bronę postawiła również firma Kuhn Italia. Optimer Smart Soil to na szczęście nie kolejny elektryk, lecz elektryka ma w niej duże znaczenie, a nawet elektronika. Dzięki zastosowaniu pomiaru głębokości oraz komunikacji przez ISOBUS, możliwe jest zarządzanie głębokością podczas pracy, tak aby zawsze była ona jak najbardziej efektywna, również podczas pracy na zboczach, gdzie brona sama zadba o to, aby pozostawiać w osi ciągnika.

Kuhn otrzymał jeszcze jedną nagrodę, tym razem za system Baler Automation w prasie VB7100. Co nie jest chyba trudne do zgadnięcia, system ten pozwala na gromadzenie danych związanych z prasowanymi przez prasę belkami; mierzona jest ilość materiału użytego do zwinięcia wałka, wilgotność, masa oraz dodawany jest geotag, aby na późniejszym etapie mieć pełnię informacji o wydajności z danego pola czy łąki. Dodatkowo prasa wyposażona w system BA sprawniej i samodzielniej potrafi poradzić sobie z zatorami.

Kverneland również nagrodzony za prasę

Pozostając przy prasach Kverneland, czyli w zasadzie Kubota, prasą BV6160/6190 z TIM Pack 2.0 urzekła swoją zdolnością do automatycznego kalibrowania położenia podbieracza, aby uzyskać jak najbardziej równą i jednorodną belę dodatkowo minimalizując zatory. A gdy te już się pojawią, prasa ma w pierwszej kolejności spróbować usunąć je samodzielnie. Miłym akcentem jest również czujnik pochylenia i wynikająca z jego obecności funkcja niewyrzucania belki na pochyłości, co mogłoby prowadzić do jej stoczenia się w mniej dogodne do podebrania miejsce.

Znalazło się miejsce i dla robota

Tylko jeden robot, nie licząc ciągników z funkcją jazdy autonomicznej, został doceniony w tym roku. EnerG – bo tak się nazywa, za którym stoi firma Roter Italia (Forigo), to maszyna specjalnie zaprojektowana do pracy w uprawie.

Można do niej zaczepić aż trzy narzędzia uprawowe i oszczędzić znaczną ilość czasu wykonując trzy zabiegi jednocześnie. Jako że firma ma duże doświadczenie w maszynach do warzyw czy pracy w szklarniach, zapewne ten segment rynku będzie najbardziej zainteresowany kolejnym już nośnikiem narzędzi, bo de facto tak należałoby zaklasyfikować EnerG.