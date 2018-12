Eksportujemy więcej warzyw, a mniej owoców

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2018 r., z Polski wyeksportowano 997,1 tys. t warzyw, za 802,3 mln EUR, co oznacza 2,8-proc. spadek wolumenu, przy 4-proc. wzroście wartości eksportu. Natomiast w tym samym czasie zaimportowano do Polski 681,8 tys. t warzyw za 598,7 mln EUR.

Oznacza to dodatnie saldo w obrocie handlowym na poziomie 203,6 mln EUR, i jego 20% wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Większość warzyw, bo aż 83%, została wyeksportowana do UE (wzrost udziału sprzedaży do UE o 3,3 p. p. w wolumenach i o 1,5 p. p. w wartości r/r), w tym 20% do Niemiec – 198,9 tys. t sprzedanych warzyw za 189,2 mln EUR (wzrost o 2,4 p. p. w wolumenach i o 0,5 p. p. w wartości r/r) – informuje Karolina Załuska z Biura Analiz Makroekonomicznych BGŻ BNP Paribas.

W tym czasie z Polski wyeksportowano również 971,9 tys. t owoców za 829,9 mln EUR, co oznacza 26,8-proc. spadek wolumenu i tylko 5,5-proc. spadek wartości tego eksportu w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku.

Źródło: BGŻ BNP Paribas