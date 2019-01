Eksportowe smaki z polskich sadów

Polskie jabłka znane są i cenione na całym świecie. Chętnie spożywane są zarówno w Europie jak i Azji i Afryce. Według wstępnych danych Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w okresie I-VII 2017 r. wyeksportowaliśmy 796 tys. ton jabłek (253 mln EUR), w tym 215 tys. ton (83 mln EUR) do krajów UE.

Główne kierunki eksportu do Unii Europejskiej to: Rumunia, Czechy, Niemcy, Litwa. Główne kierunki eksportu do krajów trzecich: Białoruś, Kazachstan, Serbia, Egipt, Ukraina. Nowo otwartymi rynkami dla polskich jabłek są: Chiny, Wietnam i Indie.

– Eksport jabłek deserowych na rynek chiński jest niewielki, ale rośnie. W 2015 r. do Chin, w ramach działań promocyjnych, wywieziono 1,2 ton jabłek wobec 0,5 tony w 2014 r.

W 2016 r. wyeksportowano 262 tony jabłek, natomiast w pierwszych siedmiu miesiącach 2017 r. eksport ten wyniósł 809 ton. W odniesieniu do krajów Azji i Afryki, w których ostatnich latach promowane były polskie jabłka, w 2015 r. wzrósł eksport tych owoców do Algierii, Indii oraz Wietnamu i wyniósł odpowiednio 2,7 tys. ton, 929 ton i 215 ton. W 2016 r. eksport do tych krajów wyniósł odpowiednio 2,7 tys. ton, 2,2 tys. ton i 1,5 tys. ton – informuje resort rolnictwa.

Źródło: MRiRW