Eksport unijnych produktów rolno-spożywczych ma się dobrze

Zdaniem ekspertów Komisji Europejskiej utrzymujący się silny eksport unijnej wieprzowiny i pszenicy pomógł złagodzić wyzwania handlowe związane z Covid-19 i Brexitem w pierwszych pięciu miesiącach 2020 r.

W tym okresie UE odnotowała nadwyżkę w handlu produktami rolno-spożywczymi w wysokości 23,1 mld EUR, co stanowi wzrost o 5% w porównaniu z analogicznymi miesiącami 2019 r.

Jak się dowiedzieliśmy na wzrost eksportu UE wpłynęła wyjątkowo wysoka sprzedaż wieprzowiny do Chin oraz zbóż do regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA).

– Wartość eksportu UE do Chin wzrosła w tym okresie o 1,93 mld EUR. Oprócz mięsa wieprzowego, innymi produktami rolno-spożywczymi UE, na które było duże zapotrzebowanie ze strony Chin, była pszenica, podroby i żywność dla niemowląt. Duży popyt na jęczmień i pszenicę w UE doprowadził do wzrostu eksportu do regionu MENA, w szczególności do Arabii Saudyjskiej, gdzie wartość eksportu wzrosła o 464 mln euro, a także do Maroka (o 326 mln euro) i Algierii (o 313 mln) – informuje Komisja Europejska.