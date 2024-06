Eksport polskiego drobiu do Chin będzie łatwiejszy

W poniedziałek 24 czerwca w obecności prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem podpisano porozumienie w sprawie planu pracy w zakresie wyznaczania stref i regionalizacji w odniesieniu do występowania ognisk HPAI – informuje Portal i.pl

Wizyta prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Chinach zakończyła się podpisaniem szeregu porozumień dotyczących eksportu polskiej żywności na ten ogromny rynek. Prezydent Duda podczas briefingu prasowego ocenił, że są to “chyba największe umowy w historii”, które “otwierają w istotnym stopniu chiński rynek dla polskiego rolnictwa”.

Chiny uznają regionalizację HPAI

Jednym z tych porozumień jest uznanie przez Chiny regionalizacji w odniesieniu do wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Do tej pory Chińczycy wstrzymywali import drobiu z Polski w przypadku wystąpienia HPAI gdziekolwiek w naszym kraju. Dzięki regionalizacji taki zakaz będzie dotyczył jedynie wyznaczonych stref, w których potwierdzono wystąpienie ognisk wirusa.

Polska jednym z 4 krajów na świecie

– Do końca roku będziemy mieli tzw. regionalizację, jeśli chodzi o możliwość sprzedaży drobiu w Chinach. To jest dla naszych producentów drobiu – a jesteśmy potęgą drobiarską w skali Europy – (…) informacja niezwykle ważna. Do końca roku wszystkie związane z tym kwestie będą na pewno domknięte i ta regionalizacja drobiu będzie na pewno załatwiona. Będziemy czwartym krajem świata, który będzie miał tę regionalizację – obok Francji, Stanów Zjednoczonych – powiedział Andrzej Duda, cytowany przez Portal i.pl