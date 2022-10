Eksport amerykańskiej pszenicy najniższy od ponad 50 lat. “Zachodnia” pszenica przegrywa na rynku

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych obniżył wczoraj prognozy eksportu pszenicy z USA w sezonie 2022/2023 o 50 mln buszli do 775 mln buszli, co oznacza najmniejszą wartość od sezonu 1971/1972.

Niska podaż, słabe tempo eksportowe i w końcu niekonkurencyjne ceny to zdaniem USDA najważniejsze przyczyny takiego stanu rzeczy. USDA obniżył również oczekiwania dotyczące końcowych zapasów pszenicy w USA o 34 miliony do 576 milionów buszli, co byłoby najniższym wynikiem od roku gospodarczego 2007/2008.

Ponadto USDA zweryfikował światowe zapasy zbóż. Zapasy pszenicy zostały zredukowane z 268,57 do 267,54 mln ton Jeszcze bardziej spadły szacunki zapasów kukurydzy – z 304,53 mln ton przed miesiącem do 301,19 mln ton obecnie. Wzrosły za to szacunki dotyczące zapasów soi – z 98,92 do 100,52 mln ton.