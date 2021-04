Ekspert Radzi: Podział odmian ziemniaka według długości okresu ich wegetacji

Na podstawie długości okresu wegetacji odmiany ziemniaka można podzielić na 5 grup wczesności: bardzo wczesne (60-90 dni wegetacji), wczesne (91-110 dni), średnio-wczesne (111-125 dni), średnio-późne (126-140 dni) i późne (ponad 140 dni). W sprzyjających warunkach termicznych, w tym pod osłonami (agrowłóknina, folia), wcześnie wysadzone oraz podkiełkowane sadzeniaki odmian bardzo wczesnych mogą być zbierane już po 60 dniach od wysadzenia.

Jednak odmiany o dłuższym okresie wegetacji, dają na ogół wyższe plony, zaś bulwy wykazują większą zawartość suchej masy, skrobi i innych składników (w tym białka, witaminy C i soli mineralnych) oraz lepiej się przechowują.

Niemniej często w naszych realiach, przy sprzyjających warunkach do rozwoju patogena zarazy ziemniaka (wysokie temperatury i wilgotność względna powietrza) oraz przy niezadawalającej ochronie chemicznej, dochodzi do dużego porażenia części nadziemnej i bulw, w wyniku czego następuje zamieranie i zasychanie liści i łodyg, a w konsekwencji drastyczne skrócenie okresu wegetacji. Skutkuje to znacznie większym spadkiem plonu odmian późnych, niż wczesnych, które naturalnie kończą wegetację (uciekają przed zarazą), zanim patogen opanuje rośliny i przerwie ich procesy życiowe.

Do celów przemysłowych uprawia się z reguły odmiany o dłuższym okresie wegetacji, zaś do bezpośredniego spożycia, zarówno wczesne, jak też późniejsze. Spośród odmian bardzo wczesnych, oferowanych na cele kulinarne, można wymienić następujące: Aster, Berber, Corinna, Denar, Fresco, Impala, Impresja, Ingrid, Irys, Liliana, Lord, Miłek, Pierwiosnek, Riviera, Tacja, Tonacja, Viviana. Spośród odmian wczesnych: Altesse, Amora, Annabelle, Aruba, Arizona, Augusta, Bellarosa, Bila, Bohun, Carrera, Etola, Esmee, Gala, Gracja, Gwiazda, Ignacy, Innowator Ismena, Lady Claire, Lawenda, Madeleine, Magnolia, Mia, Michalina, Owacja, Stokrotka, Vineta.

Spośród odmian średnio wczesnych (najliczniejszych w krajowej ofercie na cele spożywcze): Aldona, Almera, Ametyst, Asterix, Baby Lov, Baltic, Bogatka, Bojar, Boryna, Cedron, Cekin, Ditta, Etiuda, Finezja, Fontana, Gawin, Harpun, Honorata, Gold, Irga, Jubilat, Jurata, Jurek, Kaszub, Laskara, Lech, Madeira, Mazur, Meister, Mila, Mieszko, Oberon, Orchestra, Pasat, Rudolph, Rumpel, Samson, Sante, Satina, Stasia, Soraya, Tajfun, Tokio, Victoria, Zuzanna, Żagiel. Spośród kulinarnych odmian średnio późnych i późnych, oferowane są następujące: Amarant, Bryza, Bzura, Cecile, Eurostar, Gandawa, Ikar, Inwestor, Jasia Jelly, Kuras, Lawina, Mondeo, Pokusa, Picus, Rudawa, Salto, Skawa, Syrena, Szyper.