Ekspert Radzi: Dolistne dokarmianie buraka cukrowego; terminy i zalecane nawożenie

Burak jest rośliną o bardzo dużych wymaganiach pokarmowych. Obok doglebowych dawek składników, korzystny wpływ na plony i jakość korzeni wywiera dolistne dokarmianie tej rośliny. Z makroelementów zaleca się głównie potas, magnez, sód i siarkę, zaś z mikroelementów: bor, mangan i molibden.

Należy zwracać szczególną uwagę na dobre zaopatrzenie buraka w bor, który łącznie z potasem i sodem, wpływa korzystnie na gospodarkę wodną oraz bierze udział w tworzeniu i przemieszczaniu cukrów.

W młodszych fazach rozwojowych jednorazowa dawka boru (B) na 1 ha nie powinna przekraczać 200 g, zaś w późniejszym okresie do 300 g, a więc łącznie do 750 g B w trzech opryskach. Deficytowy na plantacjach buraka jest też zwykle mangan (Mn), pobierany spośród mikroelementów w największych dawkach. Występuje on na ogół w dużych ilościach w glebie i oborniku. Problem tkwi w przyswajalności Mn. Z gleb o pH powyżej 6,5 jest trudnodostępny i wówczas konieczny jest dodatek do sporządzanego roztworu schelatowanej formy Mn, jednorazowo w dawce do 300 g Mn.

Czytaj także: Akademia Żywienia Roślin: Jak rozpoznać niedobór molibdenu i manganu w roślinach?

W glebach kwaśnych brakuje zazwyczaj przyswajalnych form molibdenu (Mo). Składnik ten odpowiada m.in. za przemiany azotanów w pełnowartościowe białko, a w konsekwencji decyduje o efektywności plonotwórczej azotu. Ponieważ burak na tle innych roślin pobiera duże ilości molibdenu, a przy tym jest rośliną azotolubną, niedobór Mo może prowadzić do gromadzenia w korzeniach azotu alfa-aminowego, który utrudnia pozyskiwanie cukru. W konsekwencji obniża się plon i jakość korzeni. By zaspokoić potrzeby pokarmowe roślin buraka w molibden wystarczy wnieść w 2-3 opryskach 20-30 g/ha Mo.

Szczególnie korzystny wpływ na dobre wykorzystanie azotu w tworzeniu plonu wywiera też magnez i siarka. Dlatego do sporządzanego roztworu nawozów dolistnych warto dodać te składniki w postaci jedno- lub 7-wodnego siarczanu magnezu, mając na uwadze fakt, iż jednowodny ociepli roztwór nawozów. Korzystnie na plon i jakość korzeni buraka wpływa też, jak wcześniej wspomniano: potas i sód.

Czytaj także: Ekspert Radzi: Zapotrzebowanie roślin na bor i objawy jego niedoboru

Dokarmianie dolistne zaleca się w następujących terminach:

I – po wytworzeniu 6- 8 liści właściwych,

II – po kolejnych 2 tygodniach,

III – przed zakryciem międzyrzędzi lub podczas oprysków przeciwko chwościkowi.