Ekspert Radzi: Dlaczego do roztworu nawozów dolistnych warto dodać adiuwanty?

Do wodnego roztworu środków ochrony roślin, ale też nawozów dolistnych, zalecany jest dodatek adiuwantów (wspomagaczy), które korzystnie oddziałują na efektywność działania substancji czynnych zawartych w śor, jak też przyswajalność składników z naniesionych na roślinę nawozów.

Adiuwanty dodane do wodnego roztworu nawozów dolistnych powinny korzystnie modyfikować jego właściwości poprzez:

obniżenie twardości wody i jej pH do wartości 5-6. Te dwie funkcje spełniają zazwyczaj kondycjonery wody, ale też adiuwanty, mające znacznie szerszy zakres działania. Zapobiega to niekorzystnym reakcjom zachodzącym pomiędzy jonami składników zawartych w wodzie, a składnikami wnoszonymi w nawozach, zwłaszcza przy ich stosowaniu w postaci soli;

obniżenie napięcia powierzchniowego roztworu, co zapewnia jego równomierne rozprowadzenie i pokrycie całej powierzchni liścia. W konsekwencji ułatwia to przyswajalność składników oraz zmniejsza ilość wydatkowanej cieczy roboczej;

zwilżenie powierzchni liścia, zwiększenie przyczepności naniesionej cieczy roboczej oraz zmniejszenie szybkości jej parowania, co w przypadku nawozów dolistnych istotnie zwiększa i wydłuża dostępność składników;

ograniczenie pienienia w trakcie przygotowywania roztworu cieczy roboczej oraz złagodzenie wpływu przyswajalności składników od niekorzystnych zjawisk przebiegu pogody, np. opadów i skrajnych temperatur.

Niestety nie wszystkie te cenne właściwości adiuwantów (w przypadku dokarmiania dolistnego, głównie surfaktantów lub kondycjonerów wody), zawarte są w jednym preparacie. Należy więc dostosować się do zaleceń producenta nawozów, który z reguły oferuje konkretne preparaty do swoich nawozów. Z kolei jeśli dokarmianie dolistne łączone jest ze stosowaniem śor, należy korzystać z zaleceń podawanych przez producenta śor. Dublowanie niektórych z nich może osłabić skuteczność śor lub ograniczyć przyswajalność składników z nawozów.

Wadą niektórych adiuwantów, czyli zalecanych zarówno do śor, jak też nawozów dolistnych może być fakt, iż całkowite pokrycie powierzchni liścia cienką warstewką kropli roztworu powoduje jej szybkie wysychanie, co w przypadku nawozów dolistnych nie daje pożądanego efektu, natomiast w przypadku fungicydów, zwłaszcza kontaktowych, może być zaletą. Przy stosowania nawozów dolistnych istotne jest łatwe przyklejanie rozprowadzonej kropli na powierzchni liścia, co wydłuża okres jej parowania oraz zmycia przez obfitą rosę lub deszcz, a w konsekwencji łatwiejsze wnikanie składników do tkanek i komórek rośliny przez trudno przepuszczalne woski i kutikulę.

Spośród oferowanych na naszym rynku surfaktantów lub kondycjonerów wody można spotkać następujące: Aqua Soft, Arigent Activ 5, Arigent Prolonger, Faster, Proaqua, pH Controller, Silwet Gold, bądź wielofunkcyjny adiuwant AS 500 SL, zawierający substancje powierzchniowo czynne i kondycjonujące wodę oraz regulujące pH cieczy użytkowej.