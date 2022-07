Eksperci do grup fokusowych pilnie poszukiwani

Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI), działając na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa KE, poszukuje ekspertów do trzech nowopowstających Grup Fokusowych EIP-AGRI.

Eksperci poszukiwani w poniższych grupach fokusowych:

– Enhancing the biodiversity on farmland through high-diversity landscape features (Zwiększenie bioróżnorodności na gruntach rolnych poprzez cechy krajobrazu o dużej różnorodności)

– Social farming and innovations (Rolnictwo społeczne i innowacje)

– Recovery of abandoned agricultural lands (Odzyskiwanie opuszczonych gruntów rolnych)

Osoby posiadające wiedzę naukową lub praktyczne doświadczenie w dziedzinie nad którą dana Grupa zamierza pracować, mogą składać swoje zgłoszenia do dnia 19 września 2022 r.

Ustaliliśmy, że członkami Grup Fokusowych mogą być rolnicy, leśnicy, doradcy rolni, naukowcy i przedstawiciele agrobiznesu oraz inne osoby zainteresowane tematyką działań danej grupy.

W pracach każdej Grupy Fokusowej uczestniczy około 20 ekspertów pod przewodnictwem koordynatora. Zadaniem koordynatora jest przygotowanie materiałów źródłowych oraz wstępnego raportu, które mogą pomóc Grupie w swoich pracach jak i napisanie raportu końcowego.

– Dla rozwoju polskiego rolnictwa i podnoszenia jego konkurencyjności, ważne jest aby nasz głos był słyszalny, a wszystkie nasze potrzeby i sugestie były odpowiednio zaznaczone, w tym także na tym forum. Raporty końcowe z prac wszystkich Grup, często służą Komisji Europejskiej jako wyznacznik do projektowania nowych polityk, strategii czy programów pomocowych. Dlatego zachęcamy do zgłaszania swojego udziału i reprezentowania polskiej opinii na szczeblu europejskich – mówi Iwona Ryć z Zespołu Innowacji w Rolnictwie ds. obsługi SIR

Udział w pracach Grup Fokusowych EIP-AGRI pozwoli na wymianę wiedzy, nawiązanie kontaktów oraz promowanie swojej instytucji lub gospodarstwa, a także swoich działań w danej tematyce. Wielu uczestników Grup Fokusowych, w ramach dalszej współpracy, mogło uczestniczyć w projektach Horyzontu, czy na podstawie zdobytej wiedzy mógł założyć Grupę Operacyjną EPI.