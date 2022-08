Ekoschematy – szkolenie dla doradców rolniczych

Od 3 sierpnia 2022 roku wszystkie oddziały Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDRy) rozpoczęły szkolenia uzupełniające dla osób wpisanych na listę doradców rolniczych nt. „Wsparcie doradcze w zakresie „Ekoschematów”. Szkoleniem objętych zostanie 3200 doradców.



„Ekoschematy” – działania na rzecz ochrony klimatu, poprawy środowiska naturalnego oraz dobrostanu zwierząt to nowy rodzaj płatności mającej na celu wsparcie rolników w podejmowaniu decyzji co do stosowania dobrych praktyk rolniczych sprzyjających rozwojowi zrównoważonego rolnictwa. Stanowią płatność roczną, która jest obowiązkowa do wdrożenia przez państwo członkowskie, natomiast dobrowolna dla rolników.

Efekty realizacji „Ekoschematów” w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 zależeć będą w dużej mierze od dostarczenia rolnikom rzetelnych informacji oraz zapewnienia im profesjonalnego doradztwa świadczonego przez doradców rolniczych. W tym celu przygotowanych zostało 19 prezentacji multimedialnych w których zawarto m.in. informacje i materiały dotyczące: przepisów prawnych UE i krajowych odnoszących się do realizacji i finansowania poszczególnych działań w ramach „Ekoschematów”, zakresu uwarunkowań, opisu realizacji praktyk oraz wysokości wsparcia.

Przygotowany został także tzw. kalkulator potencjalnych korzyści (opracowany przez CDR Oddział w Radomiu). Narzędzie to posłuży doradcom i rolnikom do analizy efektów ekonomicznych realizacji „Ekoschematów”. Przesłanką jest zachęcenie rolników do aktywnego zaangażowania się w działania na rzecz ochrony środowiska i klimatu oraz dobrostanu zwierząt.

Podstawą prawna do prowadzenia kampanii szkoleniowej jest Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020, poz. 217 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821 z późn. zm.).

Warunkiem pozostania na liście doradców prowadzonej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie jest uczestnictwo w szkoleniach uzupełniających zakończonych egzaminem.

Szkolenia z „Ekoschematów” będą odbywać się w terminach od 3 sierpnia do 25 października 2022 w formie online na platformie Clickmeeting. Dla każdej grupy doradców (maksymalnie 50 osób) wykłady będą prowadzone przez pracowników Centrum Doradztwa Rolniczego przez 2 dni (13 godzin lekcyjnych).

Po ukończeniu szkolenia uzupełniającego każdy z uczestników zobligowany jest do przystąpienia i zdania egzaminu uzupełniającego.