Ekoschematy na tapecie. Ruszyło Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce

W Jasionce rozpoczęło się VII Europejskie Forum Rolnicze. W programie Forum znajdziemy 13 paneli i dwie debaty. Setki uczestników z całej Europy będą przysłuchiwać się ekspertom rozmawiającym o przyszłości rolnictwa. Forum otworzył panel pt. Ekoschematy – ocena realizacji w latach 2023–2024. Propozycje zmian.

Debaty, eksperci i dwudniowy program

W ZEN.COM Expo w Jasionce k. Rzeszowa rozpoczęła się VII edycja Europejskiego Forum Rolniczego – jedno z najważniejszych wydarzeń branży rolno-spożywczej w Europie. Przez dwa dni eksperci, politycy, rolnicy i przedstawiciele sektora będą debatować o wyzwaniach i kierunkach rozwoju rolnictwa.

Ekoschematy na otwarcie Forum

Forum otworzył panel pt. „Ekoschematy – ocena realizacji w latach 2023–2024. Propozycje zmian”. Dyskusję moderuje Bartłomiej Czekała, Dyrektor Działu Rozwoju Cyfrowego i Produktów Cyfrowych AgroHorti Media Sp. z o.o., a udział w niej biorą: Adam Baucza (Fundacja Terra Nostra), Robert Nowak (Śląska Izba Rolnicza), Jarosław Peczka (BIO-GEN, Bio-Lider, PROCAM Polska), Leszek Szymański (ARiMR) oraz wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski.

Wiceminister Krajewski zabierając głos jako pierwszy zaznaczył, że Ministerstwo Rolnictwa musiało zmodernizować pracę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, aby móc sprawnie realizować oczekiwania rolników.

– Agencja teraz działa sprawnie, choć jeszcze nie idealnie, ale chcemy, by środki z ekoschematów trafiły do rolników sprawnie i jak najszybciej – zapewniał Stefan Krajewski, sekretarz stanu w MRiRW.

Leszek Szymański z ARiMR wyjaśniał, że w roku 2023, gdy pojawiły się ekoschematy, trzeba było od podstaw zbudować nowy system płatności, ale mimo trudności aż 415 tys. rolników złożyło wnioski.

– Agencja zaczynała praktycznie od zera, ale w finale 415 tys. rolników (co trzeci rolnik) zawnioskowało o ekoschematy; generalnie rolnicy zareagowali bardzo pozytywnie – mówił zastępca prezesa ARiMR.

Rolnicy – ekoschematy to koszty dla gospodarstwa

Robert Nowak zauważył, że rolnicy skorzystali z ekoschematów nie dlatego, żeby wprowadzić dobre praktyki rolne, bo te stosowali już wcześniej, ale żeby skorzystać z dodatkowych środków dla gospodarstwa. Odniósł się przy tym do stawek za ekoschematy:

– Każdy rozsądny gospodarz dba o swoją glebę, żeby przynosiła wymierne efekty – mówił Robert Nowak. – Wzrost zainteresowania tym instrumentem brał się z tego, że rolnicy zorientowali się, iż przy okazji stosowanych praktyk mogą zwiększyć swoje dochody. Ekoschematy niosą określone koszty – park maszynowy, powierzchnie stanowisk dla zwierząt – więc każda decyzja musi być dobrze przemyślana. Dla nas istotne jest to, byśmy chociaż w przybliżeniu wiedzieli, ile możemy skorzystać jako rolnicy. Redukcja stawek za ekoschematy to bardzo niekorzystny sygnał dla całego sektora – mówił przedstawiciel KRIR.

Ekoschematy – nagroda czy wsparcie dla wszystkich?

Adam Baucza zauważył, że ekoschematy premiowały głównie tych, którzy już wcześniej stosowali dobre praktyki, i postawił pytanie, czy rzeczywiście poprawiły one stan środowiska.

– Płatności za ekoschematy tylko pomogły rolnikom, którzy już i tak stosowali dobre praktyki. Ale pytanie ilu z tych 415 tys. rolników rzeczywiście poprawiło stan gleby, w ilu przypadkach zrealizowany został cel prośrodowiskowy? – pytał prezes Fundacji Terra Nostra.

– Ekoschematy powinny być nagrodą dla tych, którzy robią to solidnie, nie powinny być dla każdego, a w każdym razie nie powinny być traktowane jako dodatkowe źródło dochodów. Musimy dbać o rolników, ale też przekonywać ich, że o glebę trzeba dbać, bo bez tego nie będzie rolnictwa. 35 lat temu biologizacji nikt nie nazywał Zielonym Ładem, ale ona już wtedy przynosiła efekty. Jeżeli będziemy mądrze przekonywać i szkolić rolników, to oni odnoszą korzyści. Rolnictwo polskie jest na wysokim poziomie, ale musimy się obudzić, żeby nie zaprzepaścić tych osiągnięć” po jednym zdaniu, najważniejszym, albo sparafrazuj tak, żeby wyciągnąć sens – mówił właściciel BIO-GEN podkreślając, że choć jego słowa brzmią brutalnie, to są szczere.

Co jeszcze w programie Forum?

W programie wydarzenia zaplanowano 13 paneli tematycznych i dwie debaty główne – o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej i konkurencyjności polskiej gospodarki żywnościowej wobec wyzwań środowiskowych. Poruszane będą m.in. tematy takie jak zdrowa gleba, zarządzanie wodą, eksport produktów rolnych, OZE na obszarach wiejskich czy wpływ dyrektywy CSRD i raportowania ESG na rolnictwo.

Strefa wystawiennicza i kontakty branżowe

Integralną częścią Forum jest strefa wystawiennicza, w której prezentowane są najnowsze technologie wspierające efektywność produkcji rolnej. To także okazja do zdobycia wiedzy i nawiązania kontaktów z liderami branży.

Organizatorzy i patronat

Wydarzenie organizują Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i spółka Agro Promotion. Patronat honorowy objął minister rolnictwa Czesław Siekierski. Udział w Forum jest bezpłatny – także online.

