Ekoschematy dla Integrowanej Produkcji Roślin i praktyki wymieszania obornika. Jakie koszty i korzyści?

Wielkopolska Izba Rolnicza podpowiada, jak przygotować się do nowej perspektywy WPR. Wskazuje, że przede wszystkim powinniśmy policzyć koszty i korzyści ekoschematów. Prezentujemy przykładową anlizę WIR kosztów i korzyści dla ekoschematów: prowadzenia produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin oraz dla arolnictwa węglowego – praktyki wymieszania obornika w ciągu 12 godzin od aplikacji.

Wielkopolska Izba Rolnicza (WIR) prowadzi szkolenia w ramach spotkań „Wielkopolskie Fora Rolnicze – Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi”. Dotyczą one Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), głównie nowych zasad wzmocnionej warunkowości oraz ekoschematów. Na podstawie dotychczasowych spotkań i rozmów z rolnikami WIR podpowiada, jak przygotować się do nowej perspektywy WPR. Przede wszystkim powinniśmy policzyć koszty i korzyści z ich wdrożenia. Ekoschematy należy dopasować do profilu produkcyjnego oraz warunków przyrodniczych i glebowych danego gospodarstwa rolnego. Poniżej analiza WIR kosztów i korzyści dla wybranych ekoschematów.

Koszty i korzyści ekoschematu Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin

Specjaliści WIR policzyli, że po stronie kosztów jest udział rolnika w 2-dniowym szkoleniu oraz proces certyfikacji. Koszt szkolenia to około 500 zł, natomiast koszt procesu certyfikacji będzie zwracany w ramach ekoschematu, jako koszty transakcyjne. Dodatkowe koszty mogą wynikać z nieco trudniejszych wymagań, co do samej technologii produkcji w porównaniu do produkcji konwencjonalnej. To jest bardziej złożona analiza dotycząca poszczególnych upraw. WIR zakłada, że jeśli dla pszenicy ozimej te koszty będą o 5 proc. wyższe to daje to kwotę około 400 zł/ha.

W tym przypadku bezpośrednia korzyść finansowa to około 1 372 zł/ha dopłaty w ramach tego ekoschematu. Korzyścią tego ekoschematu jest pozyskanie certyfikatu „Integrowana produkcja”, który ma swoją wartość rynkową. Będzie on jeszcze ważniejszy w miarę wzrostu świadomości konsumentów co do wybieranych produktów spożywczych.

Koszty i korzyści ekoschematu Rolnictwo węglowe – praktyka wymieszania obornika w ciągu 12 godzin od aplikacji

Korzyść finansowa to dopłata w wysokości 200 zł/ha. Koszty raczej niewielkie, bardziej tutaj ważne jest skupienie się na logistyce tego procesu i współpracy rolników pomiędzy sobą. Dodatkowa korzyść to mniejsze straty azotu.