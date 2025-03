Ekoschematy 2025: Co czeka rolników? Nabory już wkrótce, a decyzji KE nadal brak

Pozostał niecały miesiąc do rozpoczęcia naboru wniosków w ramach tegorocznych ekoschematów. W nadchodzącej edycji szykują się istotne zmiany, jednak wciąż panuje cisza w sprawie decyzji Komisji Europejskiej. A jest ona kluczowa dla rolników, którzy muszą odpowiednio przygotować się i racjonalnie wybrać interwencje, do których złożą wnioski o dopłaty.

Przypomnijmy, jakie zmiany w ekoschematach 2025 zaproponował polski rząd.

Zmiany w ekoschematach obszarowych w 2025 roku

Oto kluczowe zmiany w ramach dopłat obszarowych dla rolników:

Ograniczenie powierzchni gruntów do 300 ha: Limit hektarów do płatności dotyczy sumy wszystkich ekoschematów, wariantów i praktyk realizowanych przez jedno gospodarstwo. Wyjątek stanowi ekoschemat retencjonowania wody.

Zmniejszenie punktacji: W ramach dwóch praktyk rolnictwa węglowego, tj. uproszczonych systemów upraw i wymieszania słomy z glebą, punktacja ma być niższa o 1 punkt.

Nowy ekoschemat: Wprowadzony zostanie nowy ekoschemat w ramach wsparcia do zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Zróżnicowanie stawek płatności: W ramach integrowanej produkcji roślin wyodrębnione zostaną stawki płatności dla każdej z grup upraw.

Rozszerzenie płatności: dopłaty bezpośrednie w interwencji gruntów wyłączonych z produkcji obejmą również rowy, oczka wodne czy żywopłoty. Czyli tzw. nowe elementy krajobrazu.

Jakie nowości w ekoschemacie dobrostanu zwierząt 2025?

W 2025 roku zmiany mają dotyczyć również dobrostanu zwierząt. A są nimi:

Zwiększenie odległości: Odległość siedziby stada loch, od których mogą pochodzić tuczniki kwalifikujące się do płatności dobrostanowych, wzrośnie z 50 do 100 km.

Obniżenie współczynnika przeliczenia: Współczynnik przeliczenia tuczników na DJP zostanie obniżony z 0,3 do 0,1.

Podsumowując, wprowadzenie przez polski rząd powyższych zmian do kampanii ekoschematów 2025 wymaga ich zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Ponieważ nadal brak decyzji unijnej, na dzień dzisiejszy są to jedynie propozycje, które nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone. Choć, miało to być jedynie formalnością… W związku z tym rolnikom pozostaje nadal „trening cierpliwości”.

