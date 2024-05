Ekoschematy. 2024 rok i co dalej? (video)

Ekoschematy to temat burzliwy, szczególnie po doświadczeniach 2023 roku, kiedy to rolnicy mieli z nimi do czynienia po raz pierwszy. Jakie zmiany w ekoschematach pojawiły się w tym roku i czego oczekują rolnicy w kolejnych latach? O tym podczas webinarium opowiadał Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

– Jakie są oczekiwania rolników? Wiemy, że były ogromne protesty związane właśnie z Zielonym Ładem, bo te ekoschematy i różne inne rzeczy właśnie się z tym wiążą. Ludzie protestowali głównie dlatego, że obowiązkowe [warunki] które wchodziły, żeby nawet tę obowiązkową płatność dostać […] trzeba było spełnić tzw. obciążenia, które wynikały z [norm] GAEC 6, GAEC 7 i GAEC 8 […]. Dzisiaj to zostało zmienione – tłumaczy Wiktor Szmulewicz.

– Opóźnienie dopłat za niektóre ekoschematy powoduje to, że ludzie mogą być do tego zniechęceni [np. dobrostanowe, red.] i złożyć prosty wniosek – dodawał.