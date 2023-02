Ekoschemat – Obszary z roślinami miododajnymi. Jakie koszty i korzyści?

Wielkopolska Izba Rolnicza podpowiada, jak przygotować się do nowej perspektywy WPR i wskazuje, że przede wszystkim powinniśmy policzyć koszty i korzyści ekoschematów. Prezentujemy przykładową analizę kosztów i korzyści dla ekoschematu Obszary z roślinami miododajnymi.

Wielkopolska Izba Rolnicza (WIR) prowadzi szkolenia w ramach spotkań „Wielkopolskie Fora Rolnicze – Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi”. Dotyczą one Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), przede wszystkim nowych zasad wzmocnionej warunkowości oraz ekoschematów. Na podstawie dotychczasowych spotkań i rozmów z rolnikami WIR podpowiada, jak przygotować się do nowej perspektywy WPR. Przede wszystkim powinniśmy policzyć koszty i korzyści z ich wdrożenia. Ekoschematy należy dopasować do profilu produkcyjnego oraz warunków przyrodniczych i glebowych danego gospodarstwa rolnego. Poniżej analiza WIR kosztów i korzyści dla wybranego ekoschematu.

Koszty i korzyści ekoschematu – Obszary z roślinami miododajnymi

Korzyścią finansową jest płatność do 1 ha w kwocie około 1264 zł (zależne od kursu euro). Korzyścią jest także utrzymanie i odbudowa populacji owadów zapylających, które są nieodzowne w prowadzeniu produkcji roślinnej.

Koszt finansowy to przede wszystkim utrata zysku z 1 ha. Wysokość zależy od aktualnej opłacalności danej uprawy. Patrząc na kalkulacje styczniowe i pszenicę ozimą WIR wskazuje, że jest to koszt od około 700 zł przy pszenicy ozimej do nawet 4000 zł przy buraku cukrowym. Do tego trzeba dodać koszty uprawy, zakupu mieszanki składającej się z dwóch roślin oraz koszty jej zaorania. Wg kalkulacji WIR może to być kwota około 200 zł/ha. Do tego dochodzą koszty związane z potencjalnie wyższym zachwaszczeniem w kolejnym roku, co przełoży się na wyższe koszty ochrony roślin.

Analiza WIR wskazuje, że ten ekoschemat nie jest atrakcyjny dla rolnika. Można rozważyć skorzystanie z tego ekoschematu w gospodarstwach, gdzie produkcja roślinna prowadzona jest na bardzo słabych glebach, uprawa zbóż czy rzepaku nie dają oczekiwanego plonowanie (obniżenie potencjalnego zysku z 1 ha powierzchni).