Ekoschemat Dobrostan loch – wariant zwiększenie powierzchni bytowej o 20 proc. Jakie koszty i korzyści?

Wielkopolska Izba Rolnicza podpowiada, jak przygotować się do nowej perspektywy WPR i wskazuje, że przede wszystkim powinniśmy policzyć koszty i korzyści ekoschematów. WIR analizuje, jak przedstawiają się one dla ekoschematu Dobrostan loch – wariantu zwiększenia powierzchni bytowej o 20 proc.

Wielkopolska Izba Rolnicza (WIR) prowadzi szkolenia w ramach spotkań „Wielkopolskie Fora Rolnicze – Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi”. Dotyczą one Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), przede wszystkim nowych zasad wzmocnionej warunkowości oraz ekoschematów. Na podstawie dotychczasowych spotkań i rozmów z rolnikami WIR podpowiada, jak przygotować się do nowej perspektywy WPR. Przede wszystkim powinniśmy policzyć koszty i korzyści z ich wdrożenia.

W ramach tego wariantu “Dobrostan loch – zwiększenie powierzchni bytowej o 20 proc.” rolnik otrzyma 3,9 pkt do każdej lochy, co oznacza dopłatę w wysokości 390 zł rocznie. WIR do analizy przyjęło, że w gospodarstwie utrzymywanych jest 30 loch w cyklu zamkniętym. Realizacja wariantu, jeśli nie mamy dodatkowej powierzchni i nie chcemy inwestować spowoduje spadek obsady o 20 proc., tj. o 6 loch. A zatem do pozostałych 24 loch rolnik otrzyma dopłatę w wysokości 9 360 zł.

Po stronie kosztów trzeba uwzględnić spadek dochodu wynikający z mniejszej obsady. WIR wylicza, że sprzedaży, np. 24 tuczników od 1 lochy różnica w sprzedaży wyniesie 144 sztuki. W analizie zakłada, że w dzisiejszych realiach, rolnik w cyklu zamkniętym jest w stanie zarobić około 30 gr na 1 kg żywca. W wyniku rozrzedzenia stada zyski spadną o około 5 184 zł rocznie. Porównując to z dopłatą dobrostanową, przychód będzie większy o około 4 176 zł. Jeśli zatem opłacalność chowu będzie rosła to atrakcyjność realizacji tego ekoschematu będzie malała. Do korzyści należy jeszcze dodać potencjalne mniejsze zużycie leków i antybiotyków wynikające z mniejszej obsady.