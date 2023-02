Ekoschemat Biologiczna ochrona upraw. Jakie koszty i korzyści?

Wielkopolska Izba Rolnicza podpowiada, jak przygotować się do nowej perspektywy WPR i wskazuje, że przede wszystkim powinniśmy policzyć koszty i korzyści ekoschematów. Jak przedstawiają się one dla ekoschematu Bologicznej ochrona upraw?

Wielkopolska Izba Rolnicza (WIR) prowadzi szkolenia w ramach spotkań „Wielkopolskie Fora Rolnicze – Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi”. Dotyczą one Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), przede wszystkim nowych zasad wzmocnionej warunkowości oraz ekoschematów. Na podstawie dotychczasowych spotkań i rozmów z rolnikami WIR podpowiada, jak przygotować się do nowej perspektywy WPR. Przede wszystkim powinniśmy policzyć koszty i korzyści z ich wdrożenia.

Koszty i korzyści ekoschematu Biologiczna ochrona upraw

Po stronie kosztów jest zakup środka ochrony oraz koszt zabiegu. Jak wskazuje WIR, na chwilę obecną nie jest znana lista możliwych do stosowania w ramach tego ekosochematu środków, co z za tym idzie ich cen.

O wyborze tego schematu najprawdopodobniej zadecyduje, z jednej strony porównanie cen oraz kosztów zabiegów przy użycia środa biologicznego i konwencjonalnego w danej uprawie, z drugiej skuteczność ochrony.

Korzyść finansowa to dopłata do 1 ha w wysokości około 423 zł/ha (uzależnione od kursu euro). Jeśli biologiczny zabieg ochrony okaże się skuteczny to możliwe jest zaoszczędzenie na zakupie środków konwencjonalnych. W przypadku niskiej skuteczności ochrony, rolnik będzie mógł powtórzyć zabieg środkiem konwencjonalnym. Korzyścią jest także redukcja ryzyka wynikającego z narażania się rolnika na kontakt z środkami chemicznymi, co ma znaczenie w kontekście chorób nowotworowych. Ponadto ograniczenie wnoszenia chemicznych środków ochrony do roślin i gleby.