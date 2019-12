Ekomleko z Jasienicy Rosielnej i przebojowa ekorewolucja

Ekorewlucja w Polsce ma może charakter pełzający, ale w odniesieniu do żywności – przebojowy. Także w mleczarstwie, gdzie widać przebudzenie wielkich zakładów i efekt tego na półkach sklepowych lodówek. Ekomleko i przetwory są obecne nawet w sieciach handlowych.

A zaczęły małe mleczarnie i ekogospodarstwa. Przykładem jest należąca do Stowarzyszenia „Polska Ekologia„ Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Jasienicy Rosielnej, która w 2007 roku zaczęła wytwarzać produkty ekologiczne.

Data ma charakter urzędowy, związany z certyfikacją, ale jak najbardziej naturalne wyroby opuszczały tę spółdzielnię już w okresie założenia – w 1927 roku. Przez 92 lata rozwijała się, umacniała więź z dostawcami, mocno inwestowała, rozważnie współpracowała z bankami i dziś – jak mówią – działając na rynku „rozpycha się między gigantami”. Jest znana nie tylko na Podkarpaciu, ale i sięga poza Polskę. Skoro w okresie międzywojennym piekarnia w Jasienicy Rosielnej eksportowała pieczywo do Amsterdamu i dalej do USA, to dziś nabiał najwyższej jakości z ziemi podkarpackiej z powodzeniem wszędzie znajduje odbiorców. A liczne nagrody i wyróżnienia dla przebojowej spółdzielni są potwierdzeniem, jakie mleczarstwo ma przyszłość.

Jak mówi prezes Spółdzielni Kazimierz Śnieżek: -„Głównym atutem dającym nam przewagę konkurencyjną jest jej stałe dążenie do innowacyjności i rozbudowy infrastruktury oraz ogromna dbałość o warunki socjalne i atmosferę w zespole. Stały rozwój i inwestycje w innowacje są najważniejszą częścią historii firmy i mają kolosalne znaczenie dla tego, jaką firmą jest dziś Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Jasienicy Rosielnej”.

Żeby móc realizować główne hasło spółdzielni „Ten znak – to jakość i smak!”, czyli utrzymać wysoką jakość przy codziennym przerabianiu 50 tys. litrów mleka od 250 dostawców, i żeby każdy z wypuszczanych codziennie 40 artykułów opatrywać tzw. czystą etykietą, trzeba dysponować nowymi rozwiązaniami organizacyjnymi oraz nowoczesnym zapleczem technicznym.

Prezes Kazimierz Śnieżek: -„Inwestujemy zarówno w stałe polepszanie procesu produkcji, jak i w jakość oraz warunki pracy. Kładziemy naciska na działalność laboratoryjną, a konkretnie Laboratorium Oceny Surowca oraz Laboratorium Kontroli Jakości. Każda partia przyjmowanego surowca oraz partia wyprodukowanych wyrobów jest badana w celu sprawdzenia, czy wyroby spełniają określone przepisami wymagania jakościowe. Nasz zarząd podkreśla, że ponoszone nakłady finansowe na unowocześnienie laboratorium mają w końcowym efekcie służyć klientom, ponieważ ostatecznym celem Spółdzielni jest wyprodukowanie zdrowej, a nie tylko bezpiecznej dla konsumenta żywności”.

Znawcy przedmiotu uważają, że przyszłością mleczarstwa są produkty ekologiczne, a w jasienickiej spółdzielni za przełomową decyzję uważa się wspomniane na wstępie kluczowe w historii firmy postanowienie, które miało ogromne znaczenie dla jej rozwoju – wprowadzenie w 2007 r. produkcji wyrobów ekologicznych, mleka, masła i twarogów, a jednocześnie uzyskanie dla nich certyfikatu „Rolnictwa ekologicznego”. Taki wybór wpasował się idealnie w trend BIO żywności, który jest coraz bardziej popularny i stale zyskuje nowych zwolenników, a co za tym idzie poszerza krąg klientów i pozytywnie wpływa na wizerunek Spółdzielni.

-„Produkcja żywności ekologicznej to odpowiedź na potrzeby rynku – podkreśla prezes Kazimierz Śnieżek – oraz kolejny element społecznej odpowiedzialności firmy względem jej klientów i kontrahentów. Określając standardy dla

produktów ekologicznych spółdzielnia wyznacza progi jakościowe dla swoich kontrahentów, a przez promocję trendu żywności ekologicznej, wpływa bezpośrednio na poprawę jakości upraw i hodowli. Mleko dostarczane do spółdzielni pochodzi z gospodarstw ekologicznych posiadających certyfikat zgodności z zasadami rolnictwa ekologicznego. Wyróżnia się ono

dużą zawartością białka, soli mineralnych i witamin A, D, E, B i C oraz zawiera bakterie kwasu mlekowego. Jest to produkt w pełni naturalny. Żywość ekologiczna to jeden z priorytetowych kierunków rozwojowych naszej firmy, podobnie jak gama wyrobów regionalnych.

Jako Spółdzielni, bardzo zależy nam na wspieraniu lokalnych wytwórców i lokalnego rynku, dlatego od lat budujemy i promujemy marki wyrobów regionalnych, które są już znane nie tylko w Polsce, ale i w krajach Unii Europejskiej. Dla unowocześnienia bazy skupujemy mleko z 92 miejscowości woj. podkarpackiego i małopolskiego, w tym około 15% mleka z certyfikatem z gospodarstw ekologicznych. Skupione mleko przetwarzamy na ponad 40 asortymentów różnego rodzaju wyrobów mlecznych – głównie mleko,

śmietanę, napoje mleczne, twarogi, serki i masło.”

Nie można pominąć maślanki z Jasienicy, uważanej za zdrowszą odmianę mleka, zwłaszcza dla osób, które nie tolerują laktozy. Mogą uzupełniać dzienne zapotrzebowanie na wapń. Maślanka jest naturalnym probiotykiem, czyli produktem zawierającym między innymi dobre bakterie, które mają pozytywny wpływ na organizm człowieka. Potwierdzają to badania. Kultury bakterii bytując w układzie trawiennym utrzymują go we właściwej równowadze, a ponadto wzmacniają układ odpornościowy. Walory odżywcze porcji 100 ml są niebagatelne: wartość energetyczna wynosi 49 kcal, tłuszcz 1,5 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 1,1 g, węglowodany 5,1 g, w tym cukry 2,9 g, białko 3,8 g, sól 0,10 g – zawartość soli wynika z naturalnie występującego sodu w mleku. Dodajmy, że maślanka powstaje z kilku wysokiej jakości składników, tj. z mleka pasteryzowanego, białka mleka w oraz kultur bakterii mlekowych.

Kolejny raz dobry przykład daje Podkarpacie i biorąc pod uwagę wymogi ekorewolucji wiele szefów mleczarni powinno się wybrać na wycieczkę szkoleniową do Jasienicy Rosielnej. Poznają wzór do naśladowania i to w każdym aspekcie.

Wszystkie obiekty spółdzielni spełniają normy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i odpowiadają wymogom Unii Europejskiej. Funkcjonuje system HACCP, a w 2004 r. Spółdzielnia została zakwalifikowana do grupy zakładów unijnych, co dało jej możliwość produkowania i sprzedawania wyrobów na terenie całej Unii Europejskiej. W 2012 roku Spółdzielnia uzyskała certyfikat systemu zarządzania i jednocześnie spełniła wymagania normy ISO 22000:2005 dotyczące całego asortymentu. Nie mówiąc o zgodności ze słowno graficznym logotypem i hasłem gwarantującym jakość i smak.

Informację prasowa: OSM w Jasienicy