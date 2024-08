Ekolodzy “trzeźwieją”? Hodowla owadów “jadalnych” szkodliwa dla ekosystemu i niebezpieczna dla zdrowia

Organizacja Compassion in World Farming (Współczucie w Światowym Rolnictwie) znana z działalności antyhodowlanej oświadczyła, że „owady absolutnie nie powinny być przedmiotem intensywnej produkcji na paszę dla zwierząt hodowanych w systemie przemysłowym”. Nie powinny też być pożywieniem dla ludzi i nie są receptą na głód na Ziemi.

Owady zjadają więcej niż są warte

Hodowla owadów jest bezsensowna ekonomicznie – “współczynnik wykorzystania paszy” czyli stosunek ilości pobieranej paszy do ilości wytwarzanego w ten sposób pokarmu świadczy na niekorzyść hodowli owadów.

– Czarne muchy (Hermetia illucens) i karaczany argentyńskie należą do najbardziej wydajnych gatunków owadów osiągając współczynnik wykorzystania paszy na poziomie od 1,4 do 2,7:1, ale nawet one zjadają znacznie więcej pokarmu niż wytwarzają – informuje CiWF.

Jedzenie owadów zagraża zdrowiu

Owady zawierają niebezpieczne dla zdrowia związki chemiczne.

– Spożywanie owadów nie jest pozbawione zagrożeń związanych z bezpieczeństwem; wykazano, że gromadzą się w nich niebezpieczne pestycydy, metale ciężkie, patogeny i alergeny – przyznaje CiWF.

Nie potrzebujemy owadów, wystarczy nie karmić kur…

– Produkowana teraz ilość żywności jest wystarczająca, aby wyżywić dwa razy więcej ludzi niż aktualnie żyje na świecie. Jednym z głównych powodów głodu na świecie, jest fakt, że żywność, którą dałoby się nakarmić cztery miliardy ludzi jest podawana zwierzętom hodowlanym i są to m.in. kury, krowy czy świerszcze – twierdzi CiWF.

Aby wyhodować jedne owady, trzeba zabić inne

Przemysłowa hodowla zwierząt, w tym owadów, opiera się na przemysłowej uprawie zbóż, w której wykorzystuje się insektycydy. Tak więc hodując owady jednocześnie niszczymy inne owady. W opinii CiWF jest to niedopuszczalna sprzeczność.

– Zakrawa więc na ironię, że chcemy wykorzystywać owady jako źródło pokarmu, jednocześnie prowadząc z nimi wojnę na terenach wiejskich – stwierdza organizacja.

Hodowla owadów to emisja CO2 i dewastacja przyrody

Owady są zwierzętami ektotermicznymi – temperatura ich ciała zależy od temperatury otoczenia. Aby je wyhodować w naszym klimacie, należy je ogrzewać przez dużą część roku.

– W naszym klimacie (…) przez dużą część roku (dawna późna jesień, zima i wczesna wiosna, czyli mniej więcej od listopada do marca), jest dla nich za zimno – stwierdza dr hab. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego Paulina Kramarz. – Oznacza to, że ich chów musi być prowadzony w budynkach zasilanych energią elektryczną. Zarówno stawianie budynków, jak i energia elektryczna wiążą się z emisją gazów cieplarnianych oraz dewastacją przyrody, bez względu na źródło energii (nie ma całkowicie „zielonych” „bez emisyjnych” źródeł energii).

Zabijanie owadów niehumanitarne i nieekologiczne

Hodowla owadów miała być alternatywą dla uboju zwierząt na mięso. Okazuje się jednak, że nie jest to takie proste. W przypadku owadów stosuje się dwie metody – zamrożenie lub zmielenie żywcem. Można też zjadać je metodą “na raka”, czyli wrzucając żywe owady do gorącej wody. Trudno się dziwić, że obrońcy zwierząt protestują przeciwko temu.

“ Otrzeźwienie” ekologów?

Oświadczenie Compassion in World Farming wskazuje, że nawet ekolodzy dostrzegają absurdy ekologizmu – ideologii swobodnie wykorzystującej naukę, którą jest ekologia. To dobrze, ponieważ być może pozwoli to “otrzeźwieć” również zajadłym przeciwnikom ochrony przyrody, co z kolei umożliwi realny dialog, dzięki któremu zyskamy wszyscy.