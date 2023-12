Egipt kupuje ponad 400 tys. ton pszenicy od Rosji, na europejskie ziarno niewielu chętnych. Ceny zbóż na giełdach 08.12.2023

Cena pszenicy w najbardziej notowanym kontrakcie na marzec pozostała bez zmian i wyniosła 232 EUR/t. W Chicago cena wzrosła ósmy dzień z rzędu o 8,75 ct do 642,25 ct/bu (219 EUR/t).

– Traderzy czekają dziś na nowy raport WASDE , który USDA opublikuje o godzinie 18:00 czasu niemieckiego. Na handel w Chicago w dalszym ciągu wpływają duże zakupy pszenicy z Chin , których łączna suma w tym tygodniu przekroczyła 1 milion ton. Jest to największa ilość sprzedana w ciągu tygodnia z USA do tego kraju od lipca 2014 r. i prawie największa w historii ilość tygodniowa – informuje serwis Kaack.

Na Matifie mamy do czynienia ze stagnacją; są małe szanse na otwarcie nowych kierunków handlu takich jak Chiny czy Egipt dla zachodnioeuropejskiej pszenicy. Ten ostatni zarezerwował wczoraj 420 tys. ton rosyjskiej pszenicy.

Rzepak odbił o 3,5 EUR/t do 439 EUR/t, zaś cena soi wzrosła w Chicago o 16,25 ct do 1.311,75 ct/bu (446 EUR/t). Cena kukurydzy w Paryżu spadła nieznacznie – o 0,75 EUR/t do 201,75 EUR/t.