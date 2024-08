Egipt korzysta ze spadków cen i planuje kupić „na raz” kilka milionów ton pszenicy

Egipt ogłosił kolejny przetarg GASC na zakup pszenicy. Ten będzie wyjątkowy – odbędzie się w innym formacie i dotyczyć będzie gigantycznej ilości zboża.

Po pierwsze, przetarg ogłaszany jest na 12 sierpnia, a nie jak zwykle z dnia na dzień. Po drugie, termin dostawy zostanie zaplanowany do kwietnia 2025 r., a nie w konkretnym okresie, którym zwykle jest miesiąc.

Przede wszystkim jednak tym razem przetarg ma dotyczyć zakupu nawet 3,8 mln ton, co jest gigantyczną liczbą w przypadku przetargu GASC, w którym kupuje się zwykle do 1 mln ton.

Egipt korzysta z obecnego spadku cen pszenicy i jednorazowo skupuje niemal jedną trzecią swojego rocznego zapotrzebowania na zboże – pisze Bloomberg.

– Światowe ceny surowców maleją. To okazja, aby kupić za te towary to, czego potrzebujemy w związku z obecną sytuacją na rynku światowym – powiedział we wtorek dziennikarzom egipski minister finansów Ahmed Kuchuk, cytowany przez portal Latifundist.